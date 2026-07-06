Home > क्राइम > बुर्का पहनकर आई, फिर हिंदू प्रेमी पर फेंका तेजाब; मुस्लिम प्रेमिका को कोर्ट ने ऐसी सजा, सुन पुश्तों की भी कांप उठेगी रूह

बुर्का पहनकर आई, फिर हिंदू प्रेमी पर फेंका तेजाब; मुस्लिम प्रेमिका को कोर्ट ने ऐसी सजा, सुन पुश्तों की भी कांप उठेगी रूह

Gujarat Acid Attack Case: अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने एसिड अटैक मामले में महिला आरोपी महजबीनबानू छुवारा को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. फैसला सबूतों के आधार पर दिया गया.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 11:05:50 AM IST

Gujarat Acid Attack Case
Gujarat Acid Attack Case


Ahmedabad Acid Attack Case: गुजरात के अहमदाबाद में लव रिलेशन के टूटने के बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. अहमदाबाद ने एक महिला ने रिलेशन टूटने के बाद हुए एसिड अटैक मामले में कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला सुनाया है. अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने ATMS कर्मचारी पर एसिड फैंकने में दोषी करार देते हुए महजबीनबानू छुवारा को 10 साल की कैद और 1 लाख का जुर्माना भरने की सजा दी है. 

प्रेमिका ने लिया बदला 

जानकारी के मुताबिक, ये फैसला अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट के जज एस.आर सांगाणी ने सुनाई है. मामले की सुनवाई को दौरान सरकारी वकील विजय सिंह चावड़ा ने कोर्ट के सामने 8 गवाहों और 15 दस्तेवेजी साक्ष्य पेश किए थे. जिनकी आधार पर मुस्लिम महीला को दोषी ठहराया गया. जांच के दौरान, पीड़ित AMTS में कर्मचारी था. करीब पांच साल पहले युवक की मुलाकात महजबीनबानू से हुई थी. दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई. 

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शादीशुदा होने के कारण खत्म हुआ था रिश्ता 

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित पहले से शादीशुदा था. जब उसके परिवार को लव अफेयर के बारे में जानकारी मिली तो उसने लड़की को छोड़ दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित AMTS कार्यालय में ड्यूटी पर था. तभी दौरान महिला बुर्का पहनकर वहां पहुंची. दोनों के बीच रिश्ता खत्म करने को लेकर काफी विवाद हुआ था. आरोप है कि महिला ने पीड़ित के साथ मारपीट की और फिर उस पर एसिड फेंक दिया. लड़की हमले के बाद मौके से फरार दिया. 

युवक पर फेंका तेजाब 

एसिड अटैक में पीड़ित की आंख, पीठ और गुप्तांग बुरी तरह झुलस गए. इलाज के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी पर स्थायी असर पड़ा, जिसकी जानकारी अदालत में दी गई. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिला उस पर प्रेम संबंध बनाए रखने का दबाव डालती थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि महिला पहले उसकी बेटी का घर टूटवाने की कोशिश कर चुकी थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि महिला उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी. इन आरोपों का जिक्र सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में किया.

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10 साल की दी सजा 

जांच के दौरान FSL रिपोर्ट में पीड़ित के कपड़ों और घटनास्थल से एसिड के निशान मिले. अदालत ने इन्हें अहम वैज्ञानिक सबूत माना. बचाव पक्ष ने कहा कि घटना के समय महिला बुर्का पहने थी, इसलिए उसकी पहचान पक्की नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं मिली. बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि पीड़ित के अन्य महिलाओं से संबंध थे, इसलिए झूठा केस दर्ज कराया गया है. लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक सबूत और पूरे मामले को सही मानते हुए महजबीनबानू छुवारा को दोषी करार दिया. इसके बाद अदालत ने उसे 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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Tags: Acid Attack CaseAhmedabad Acid AttackAhmedabad Sessions Court
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