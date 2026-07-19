स्पा सेंटर बना ‘अय्याशी का अड्डा’! जिस्मफरोशी के खेल में फंसी 28 लड़कियां; ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी रेड

Greater Noida SPA Center Raid: ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां बीटा-2 थाना क्षेत्र में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट और महिला पुलिस ने साथ मिलकर स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया. कार्रवाई को दौरान मसाज की आड़ में अवैध गतिविधियां हो रही थीं. मौके से 28 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है. 15 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार

ग्रेटर नोएडा में शनिवार, 19 अप्रैल की शाम को एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट (AHTU) और महिला पुलिस ने स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमापी की. दरअसल, ये छापेमारी बीटा-2 थाना क्षेत्र के साइट-4 स्थित एक कॉम्पलेक्स में की गई थी. बता दें कि, लंबे समय से स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार संचालित करने की शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं.

पुलिस ने स्पा सेंटरों में मारा छापा

पुलिस की गुप्त कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटरों में भगदड़ मच गई. अधिकारियों ने पूरे परिसर को घेरकर स्पा सेंटरों की जांच की, तो बड़ी संख्या में युवक और युवतियां मौके पर मिलीं. पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान 28 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है. वहीं 15 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है. सभी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

पुलिस ने दी जानकारी

DCP महिला सुरक्षा सुनीति सिंह ने जानकारी के मुताबिक, बीटा-2 थाना क्षेत्र स्पा सेंटरों में देह व्यापार चलने की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के सत्यापन के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट और NGO ने संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई. शनिवार, शाम को पुलिस ने एक साथ चाप स्पा सेंटरों पर छापेमारी की. पुलिस के मुताबित, जांच के दौरान गलत गतिविधियां पाई गईं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सभी के देस्तावेजों की जांच की. पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: बहू ने काटा ससुर का प्राइवेट पार्ट, बनाना चाहता था अवैध संबंध, करता था गंदी हरकतें; एक ही बारी में काल बन गई महिला

पूरे नेटवर्क की जांच शुरू

डीसीपी सुनीति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है. अगर कानून का उल्लंघन पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल, पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों और स्पा सेंटर के संचालकों से पूछताछ कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: बंद कमरे में महिला से संबंध बना रहा था शख्स, पड़ोसी किसान ने देख लिया; फिर जो हुआ…