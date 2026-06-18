Home > क्राइम > Greater Noida: झुककर कर रहा था काम, दोस्तों ने प्राइवेट पार्ट में डाला एयर प्रेशर पाइप; फिर जो हुआ…

Greater Noida: झुककर कर रहा था काम, दोस्तों ने प्राइवेट पार्ट में डाला एयर प्रेशर पाइप; फिर जो हुआ…

Greater Noida: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दोस्तों की एक बेरहम हरकत की वजह से एक युवक की जान पर बन आई है.

By: Heena Khan | Published: June 18, 2026 1:11:56 PM IST

greater noida case
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Greater Noida: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दोस्तों की एक बेरहम हरकत की वजह से एक युवक की जान पर बन आई है. दरअसल, उसके दोस्तों ने उसके प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर होज़ डालकर हवा भर दी, जिससे उसका पेट फूल गया और आंतें फट गईं. पुलिस ने इस घटना में शामिल दोस्तों को गिरफ़्तार कर लिया है.

दोस्त झुककर कर रहा था काम 

जानकारी के मुताबिक, ये घटना ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके की है. इस मामले मज़ाक-मज़ाक में दोस्तों ने युवक के प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर होज़ डालकर हवा भर दी. इससे उसकी आंतों को गंभीर नुकसान पहुँचा और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. वहीं पुलिस का कहना है कि घायल युवक और दोनों आरोपी एक ही जगह पर सफ़ाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं. आरोप है कि जब पीड़ित झुककर काम कर रहा था, तब उसके दो साथियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर होज़ डालकर तेज़ दबाव से हवा भर दी. हवा के दबाव से उसका पेट हवा से भर गया और आंतें क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

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जांच में जुटी पुलिस 

जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली वैसे ही पुलिस ने कार्यवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया. उनके ख़िलाफ़ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और जाँच चल रही है. शुरुआती जाँच से पता चलता है कि आरोपियों ने यह हरकत मज़ाक या हंसी-मज़ाक में की थी, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर निकले. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे की जाँच जारी है.

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Tags: crime newsgreater noida
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