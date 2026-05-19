Dowry Case: सब ठीक था! फिर कैसे अचानक मौत के मुंह में चली गईं दीपिका और ट्विशा; दहेज ने ले ली बेटियों की जान

Dowry Case: दो शहर और एक जैसी घटना. जब दो परिवारों में अचानक मातम छा गया जब घर से डोली उठने के बाद अर्थी लौटी. जहां एक तरफ ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का मामला सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल की ट्विशा शर्मा का मामला. इन दोनों की मौत ने एक बार फिर भारतीय समाज में दहेज के गंदी प्रथा को सामने ला दिया है. इन दोनों मामलो ने बता दिया है कि आज भी देश में दहेज के नाम पर बेटीयों को मार दिया जाता है. यह सिर्फ़ दो युवतियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामाजिक सोच का कड़वा सच है जहाँ दहेज को आज भी एक आम बात माना जाता है.

दहेज़ के लालच में जल्लाद बने ससुराल वाले

दहेज़ उत्पीड़न भारत में अब काफी आम हो गया है. ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है. आरोप है कि ऋतिक नाम के एक युवक और उसके परिवार ने दीपिका के परिवार से 50 लाख रुपये नकद और एक फ़ॉर्च्यूनर SUV की माँग की थी. जबकि उसका परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था. वहीं दूसरी ओर, भोपाल में 33 साल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्विशा ने कुछ ही महीने पहले समर्थ सिंह नाम के एक वकील से शादी की थी. समर्थ की माँ एक रिटायर्ड जज हैं. ट्विशा के परिवार को लगा था कि उनकी बेटी एक इज़्ज़तदार और पढ़े-लिखे परिवार में जा रही है; लेकिन, आरोप है कि वहाँ भी ट्विशा को दहेज की माँग को लेकर परेशान किया गया. उसके परिवार और पुलिस के मुताबिक, ट्विशा को कई बार घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा.

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आत्महत्या या साजिश?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विशा की कई WhatsApp चैट भी सामने आई हैं, जिनमें लड़की ने अपनी सहेलियों और माँ से अपने दिल की बात कही है; उसने इस बात की जानकारी दी है कि वो इस रिश्ते में फँसा हुआ महसूस कर रही है और उसने इस हालात से बाहर निकलने की गुहार लगाई है. त्विशा शर्मा एक मॉडल और अभिनेत्री थीं, जो महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक रही थीं. फिर भी, उनके परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए बेतहाशा लालच ने आखिरकार उनकी जान ले ली. पुलिस का कहना है कि त्विशा ने आत्महत्या की है, जबकि उनके परिवार को किसी साज़िश का शक है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं.

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