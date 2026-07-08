Greater Noida Accident: बस का इंतजार कर रहे बच्चों पर टूटा कहर, ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर महिला चालक की एक गलती से हुआ बड़ा हादसा!

Greater Noida Accident: ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, बुधवार को बिसरख पुलिस स्टेशन इलाके में पंचशील ग्रीन-2 सोसाइटी के बाहर एक दुखद सड़क हादसे देखने को मिल जिससे हर कोई हैरान है. जानकारी के मुताबिक, गाड़ी चलाना सीख रही एक महिला ने स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े बच्चों को टक्कर मार दी. बच्चों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया.

ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर

इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि गाड़ी चलाते समय महिला ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया; इससे कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे बच्चों की तरफ चली गई. इस घटना में स्कूल जाने वाले पांच बच्चे घायल हो गए. टक्कर के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने निकली थी और उस समय गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी. जैसे ही वो सोसाइटी के गेट से बाहर निकली, गाड़ी पर से उसका कंट्रोल छूट गया और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया. तेज़ रफ़्तार कार पहले सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर से टकराई. टक्कर के बाद भी वो रुकी नहीं और आगे बढ़ती गई, जिससे स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे पांच बच्चे उसकी चपेट में आ गए.

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इलाके में मचा हड़कंप

इस भयानक हादसे के बाद आस-पास मौजूद लोग तुरंत बच्चों को कार के नीचे और आस-पास से निकालने के लिए दौड़े. पुलिस और एम्बुलेंस भी तुरंत मौके पर पहुँची और सभी बच्चों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को मामूली चोटें आई थीं और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि हादसे के बाद महिला गाड़ी लेकर मौके से चली गई. घटना से नाराज़ माता-पिता और निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुबह बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे वहाँ बस का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम न होने के कारण हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है.

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