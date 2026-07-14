दो साल तक पति ने नहीं लगाया हाथ, तो बेचैनी से बौखला गई पत्नी; पहले स्पर्म टेस्ट बाद में पहुंची थाने

Gorakhpur Crime Case: गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 30 वर्षीय महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही पति ने उससे दूरी बनाए रखी और हर बार दवा चलने का बहाना बनाकर बात टालता रहा. जब महिला को शक हुआ तो वह पति को जांच के लिए निजी अस्पताल लेकर गई. लेकिन डॉक्टर की सलाह पर स्पर्म सैंपल देने से पति ने इनकार कर दिया. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया.

5 लाख की डिमांड

महिला के अनुसार, उसने अपने पति से इलाज करने को कहा तो पूरे घर ने 5 लाख की डिमांड शुरू कर दी. घर से रुपये लेकर आओ, उन्हीं पैसों का इलाज किया जाएगा. अगर रुपये लेकर नहीं आओगे, तो घर में एंट्री नहीं दी जाएगी. महिला ने गोरक्षनाथ थाने में 12 जुलाई को युवती ने पुलिस में ससुराल के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मानसिक प्रताड़ना समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया.

ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

बता दें कि, कपल की शादी लखनऊ में हुई थी, जिसमें 15 लाख रुपये भी खर्च किए गए थे. दोनों की शादी 19 नवंबर 2021 को लखनऊ के महानगर इलाके में हुई थी. शादी से पहले दिन से महिला के साथ अजीब तरह का विवाद किया जाता था. फिर कुछ दिनों बाद प्रताड़ित भी करना शुरू कर दिया. उसे जरुरत तक का सामान भी नहीं दिया जाता था.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

महिला का आरोप है कि शादी के बाद जब वह पति से दूरी बनाने की वजह पूछती थी तो पति हर बार कहते थे कि उनकी दवा चल रही है और इलाज पूरा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा. इसी बहाने करीब दो साल बीत गए, लेकिन पति-पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं बने. इस मामले में गोरखनाथ थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. इसमें पति, सास, देवर, ननद समेत ससुराल के पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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