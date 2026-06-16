Gorakhpur Murder Case: मौसी के साथ मना रहा था रंगरलिया, जब पता चली असलियत; तो भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट

Gorakhpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है. इस खबर ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, मृतक के चचेरे भाई ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर पहले उसे ईंट भट्टे के पास बुलाया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हत्या के पीछे का कारण अवैध संबंध बताए जा रहे हैं. जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव में विजय नाम के युवक पर चाकुओं से हमला किया गया था. हमलावर आरोपी का चचेरा भाई था. जिसने पहने विजय को किसी बहाने से ईंट-भट्ठे के पास बुलाया और फिर मौका देखकर घात लगाए बैठे आरोपियों ने विजय पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. जिसके बाद विजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया. जानकारी मिलते ही परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए.

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अवैध संबंध को लेकर विवाद

जांच में हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है. लोगों के अनुसार, मृतक विजय का आरोपी की मौसी के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था. जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था. इसी कारण हत्या की साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया था. हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस और उसके आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. गिडा पुलिस ने त्वरित तुंरत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में ले लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

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