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शादीशुदा युवती का चल रहा था अफेयर, प्रेमी ने बनाया अश्लील वीडिया, फिर किया वायरल, थाने पहुंची लड़की

गोरखपुर के गोला क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला को एक युवक द्वारा लगातार बात करने के लिए दबाव बनाने और परेशान करने का मामला सामने आया है. युवक ने युवती का अश्लील वीडियो भी बनाकर शेयर कर दिया है.

By: Satyam Sengar | Published: May 27, 2026 7:05:51 PM IST

शादीशुदा युवती का चल रहा था अफेयर, प्रेमी ने बनाया अश्लील वीडिया, फिर किया वायरल, थाने पहुंची लड़की


गोरखपुर के गोला क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा युवती को एक युवक द्वारा लगातार परेशान किए जाने और उस पर बातचीत का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. पीड़िता हाल ही में शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी युवक उस पर लगातार संपर्क करने का दबाव बनाता रहा. बताया गया कि 2 साल से वह दोनों प्रेम प्रसंग में थे.

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक और युवती के बीच पहले से पहचान थी. शादी के बाद युवती ने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि युवक बार-बार फोन और अन्य माध्यमों से उससे संपर्क करता रहा और बात करने के लिए मानसिक दबाव डालता रहा. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने इस दौरान आपत्तिजनक गतिविधियां भी कीं और अश्लील वीडियो बनाकर शेयर कर दिया.

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युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई थी
परिवार का कहना है कि आरोपी की हरकतों से युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई और घर का माहौल भी प्रभावित हुआ. कई बार समझाने के बाद भी जब युवक नहीं माना तो पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
पुलिस ने दर्ज की FIR
साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि महिला की सुरक्षा और निजता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है. अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं से इसकी जांच कर रही है.

Tags: crime news
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