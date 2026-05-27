शादीशुदा युवती का चल रहा था अफेयर, प्रेमी ने बनाया अश्लील वीडिया, फिर किया वायरल, थाने पहुंची लड़की

युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई थी

परिवार का कहना है कि आरोपी की हरकतों से युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई और घर का माहौल भी प्रभावित हुआ. कई बार समझाने के बाद भी जब युवक नहीं माना तो पीड़ित पक्ष ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

पुलिस ने दर्ज की FIR

साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि महिला की सुरक्षा और निजता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है. अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सभी पहलुओं से इसकी जांच कर रही है.