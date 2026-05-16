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Husband Wife Crime: जालिम पत्नी के जुल्म से आ गया था तंग, इंजीनियर ने बनाई वीडियो और दे दी खुद की जान

Husband Wife Crime: देशभर से हर रोज़ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठे. बिगड़ते रिश्तों  का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: May 16, 2026 7:31:08 AM IST

UP Crime News
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Gorakhpur Engineer Suicide: देशभर से हर रोज़ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठे. बिगड़ते रिश्तों  का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक बार फिर एक युवक ने अपनी पत्नी से बिगड़ते रिश्तों के कारण अपनी जान दे दी. बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से सामने आया है. बताया जा रहा है कि, एक 33 साल के इंजीनियर ने अपनी पत्नी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से तंग आकर खुद की जान ले ली. जानकारी के मुताबिक युवक ने पहले एक मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर पास के ही एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी. इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है. हर कोई इस घटना से हैरान है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची, शव को नीचे उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ससुराल में  नहीं टिकते थे लड़की के कदम 

जानकारी के मुताबिक इंजीनियर प्रद्युमन यादव, कुशीनगर ज़िले के नगर पंचायत क्षेत्र स्थित स्वामी विवेकानंद नगर का रहने वाला था. उसने नौ साल पहले, 2 जून 2017 को, कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सोहाग गाँव निवासी हरिशंकर यादव की बेटी अर्पिता यादव से शादी रचाई थी. बता दें कि इस दंपति की एक पाँच साल की बेटी भी है. वहीं इस मामले को लेकर आरोप है कि शादी के बाद अर्पिता अपने ससुराल में केवल तीन महीने ही रही, जिसके बाद वो अपने मायके लौट गई.

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पति को मारने की कोशिश 

बताया जा रहा है कि लगभग चार महीने बाद, जब वो अपने ससुराल वापस आई, तो प्रद्युमन उसे अपने साथ दिल्ली ले गया. उस समय, प्रद्युमन दिल्ली में नौकरी करता था. उसके परिवार वालों का कहना है कि दिल्ली में रहते हुए उसकी पत्नी अर्पिता ने प्रद्युमन का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी. जिसके बाद उसे वापस उसके मायके भेज दिया गया. अपने माता-पिता के घर लौटने के बाद, अर्पिता ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला तक दर्ज करा दिया था. सिर्फ यही नहीं उसने भरण-पोषण (maintenance) की माँग करते हुए एक मुकदमा भी दायर किया. इसी मामले को लेकर कुशीनगर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

पत्नी से तंग आकर उठाया कदम 

जानकारी के मुरबिक प्रद्युमन इस कानूनी मामले के सिलसिले में ही 10 मई को इंदौर से कुशीनगर आया था. 12 मई को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद, अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की गई थी. कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने के लिए बार-बार काम से छुट्टी लेनी पड़ने और साथ ही अपनी पत्नी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण वो भारी मानसिक तनाव से गुज़र रहा था. सुनवाई के बाद, प्रद्युमन कुशीनगर में अपने जीजा के घर गया, जहाँ से उसे ट्रेन पकड़ने के लिए गोरखपुर जाना था. कुशीनगर और गोरखपुर के बीच के रास्ते पर ‘बुढ़िया माई मंदिर’ स्थित है. प्रद्युमन मंदिर में रुक गया, जिसका इरादा पहले पूजा करना और उसके बाद आत्महत्या करना था.

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जंगल में लगाई फांसी 

जिसके बाद उसने सबसे पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर गोरखपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित कुसमी के जंगल में एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी. अपनी जान लेने से पहले, उसने एक वीडियो भी बनाया था. इस वीडियो में, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उसने कहा: “दोस्त, मैं ज़िंदगी की जंग हार गया हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहीं हैं; और यह दर्द देने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरी अपनी पत्नी ही है. मेरी आप सभी से एक गुज़ारिश है: कृपया यह मत कहना कि मैं अपने समय से पहले चला गया कि अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ था. पिछले एक या डेढ़ महीने से, बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी.”इस वीडियो को बनाने के बाद लड़के ने आत्महत्या कर ली. 

Tags: crime newsHusband wife caselove affairUP News
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