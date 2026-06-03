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Gopal Murder Case: जीब-प्राइवेट पार्ट काटा, चेहरे पर किया पेशाब और…,14 साल के गोपाल शर्मा का दरिंदों ने किया वो हाल; जान कांप उठेगी रूह

Gopal Murder Case: आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है बल्कि हैवानियत की हर एक हद पार है. भारत में महिलाओं का दुष्कर्म हर जगह, हर कई होता आ रहा है. जहां एक तरफ भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं ठीक वैसे ही देश में पुरुष भी सुरक्षित नहीं है.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 7:08:25 AM IST

gopal sharma murder case
gopal sharma murder case


Gopal Murder Case: आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है बल्कि हैवानियत की हर एक हद पार है. भारत में महिलाओं का दुष्कर्म हर जगह, हर कई होता आ रहा है. जहां एक तरफ भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं ठीक वैसे ही देश में पुरुष भी सुरक्षित नहीं है. आज जिस मामले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उस मामले में किसी महिला नहीं बल्कि एक 14 साल के मासूम लड़के के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. जी हाँ ये मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का है जहां एक 14 साल के गोपाल शर्मा की हत्या से लोगों में भारी गुस्सा है. परिवार वालों का आरोप है कि हत्या से पहले किशोर के साथ बहुत ज़्यादा बेरहमी की गई थी. इतना ही नहीं बल्कि पीड़ित के रिश्तेदारों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं पुलिस ने सोशल मीडिया और खबरों में चल रहे कई दावों को गलत बताया है. हालांकि, इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है, जब पुलिस मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

अचानक हुआ लापता 

गोपाल शर्मा, जो 9वीं क्लास का छात्र था और रवि भूषण उर्फ ​​बंटी का बेटा था, जेवर कोतवाली पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले बनवारी बांस गांव का रहने वाला था. 22 मई को उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत के मुताबिक, किशोर 21 मई को दोपहर 3.30 बजे से 4 बजे के बीच घर से निकला था और वापस नहीं लौटा. उसे हर जगह ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला, तो परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

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जब मिला खून से लथपथ शव 

वहीँ फिर 23 मई को, गोपाल का शव उसके अपने गांव से करीब चार किलोमीटर दूर, रोही गांव में एक सुनसान घर के अंदर एक कमरे से बरामद किया गया.दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कमरे में काफी खून फैला हुआ था और किशोर के सिर पर गंभीर चोटें थीं. शव मिलने के बाद, परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस ने जांच के तहत कई लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. पीड़ित के परिवार वालों ने दावा किया कि गोपाल की मौत से पहले उसके साथ बहुत बेरहमी से मारपीट और यातना दी गई थी.

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इतनी बेरहमी से उतारा मौत के घाट 

मीडिया से बातचीत करते हुए गोपाल के पिता बंटी ने आरोप लगाया कि शव की हालत बहुत ही भयानक थी. उन्होंने दावा किया कि किशोर की आंखें सूजी हुई लग रही थीं, उसके शरीर पर तेज़ाब फेंका गया था और उसकी जीभ काट दी गई थी. गोपाल की माँ सरोज शर्मा ने बताया कि उनके बेटे के शव की हालत इतनी भयानक थी कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं. उसकी दादी ने भी आरोप लगाया कि उसके मुँह में ज़बरदस्ती कुछ ठूँसा गया था और उसकी आँखें बाहर की ओर निकली हुई लग रही थीं. मीडिया से एकऔर बातचीत में, बंटी ने बताया कि उसने खुद अपने बेटे का शव ढूँढ़ा था. उसने जाँच के तरीके पर भी नाराज़गी ज़ाहिर की और आरोपियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की माँग की. उन्होंने साफ कहा कि मुझे आरोपियों का एनकाउंटर चाहिए, मुझे बुलडोज़र चाहिए.

सिर्फ यही नहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके बेटे के गुप्तांग काट दिए गए थे, और उसके साथ ऐसी क्रूरता की गई. इतना ही नहीं गोपाल के पिता ने रट-बिलखते हुए ये भी कह दिया कि अगर मेरे बेटे को गोली मार दी गई होती, तो मुझे उतना दर्द नहीं होता, जितना इन बातों को सुनकर हो रहा है. उसके हाथों में कीलें ठोंकी गईं, उस पर तेज़ाब डाला गया, और उस पर पेशाब किया गया.

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Tags: crime newsgreater noidahome-hero-pos-5murder caseUP Crime
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