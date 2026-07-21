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Gonda Crime News: मौसेरे भाई से इश्क लड़ा रही थी पूनम! रात में किया ऐसा कांड, बेहोशी की हालत और फिर खुल गया राज

Gonda Crime News | Wife Extramarital Affair: गोंडा के खरगूपुर में महिला ने अपने मौसेरे भाई-प्रेमी के साथ घर में लाखों की चोरी कराई. शक से बचने के लिए मारपीट और बेहोशी का नाटक किया, लेकिन पुलिस जांच में पूरी साजिश उजागर हो गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 21, 2026 11:12:58 AM IST

मौसेरे भाई से इश्क लड़ा रही थी पूनम!
मौसेरे भाई से इश्क लड़ा रही थी पूनम!


Gonda Crime News | Wife Extramarital Affair: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिसे से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां पूनम कसौधन नाम की एक महिला ने अपने मौसी के बेटे विकास के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी कर ली. साथ भागने और पैसों का इंतजाम करने के लिए दोनों आरोपियों ने घर में रखे संदूक और बक्से से सोने-चांदी के गहने, 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल चुरा लिया. चोरी को असली दिखाने के लिए कमरे का सामान इधर-उधर फैला दिया गया. इसके बाद महिला बेहोश होने का नाटक करते हुए बेड के नीचे जाकर लेट गई. सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की, तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया.

चार दिन की प्लानिंग

बता दें कि, ये पूरा मामला खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर बाजार का है. पीड़ित पति लवकुश ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई. आरोपी पूनम के घरवालों ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट के बाद चोरी को अंजाम दिया. हालांकि, जब घटना की बारीकी से जांच की गई, तो किसी अंजान की बाहर से आने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई. जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और पूनम ने चोरी का सच कबूल कर दिया. उसने बताया कि विकास के साथ वह दो साल से रिलेशन में है. दोनों ने कुछ दिनों पहले ही चोरी का प्लान बनाया था. 

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50 हाजर नकद किया बरामद 

योजना के अनुसार, रात में पूनम ने विकास को घर में बुलाया था. चोरी के बाद विकास सारा सामान लेकर अपने घर चला गया था. पुलिस ने आरोपी विकास कसौधन की निशानदेही पर उसके घर से चोरी किए गए सोने-चांदी के गहने और 50 हजार रुपये नकद बरामद कर लिए. सीओ सिटी योगेश्वर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

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Tags: Gonda CrimeGonda newsGonda PoliceKhargupur TheftPoonam KasaudhanVikas Kasaudhan
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