Gold Silver Price Today 3 July 2026: सोना हुआ महंगा, चांदी ने भी भरी उड़ान! 3 जुलाई को कीमतों में बड़ा उछाल

Gold Silver Price Today 3 July 2026 | Aaj Sone Chandi Ka Daam: कई दिनों से गिर रहे सोने और चांदी के दाम अब फिर बढ़ने लगे हैं. अमेरिका में रोजगार के कमजोर आंकड़े आने के बाद देश और विदेश के बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार को 24 कैरेट सोना 1,371 रुपये महंगा होकर 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. वहीं, चांदी का भाव करीब 3,400 रुपये बढ़कर 2,29,000 रुपये प्रति किलो हो गया. आज सुबह 7:30 बजे कॉमेक्स पर सोना 72.80 डॉलर की तेजी के साथ 4,198.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी का भाव भी बढ़कर 62.560 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो एक दिन पहले 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे पहुंच गया था.

आज का सोने-चांदी का रेट

अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों का असर भारत के कमोडिटी बाजार पर भी दिखा. इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई. गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 1,45,723 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,33,200 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई

आज सोने के दाम (gold rate today)

शहर आज का राज (24 कैरेट/10 ग्राम) कल का रेट (24 कैरेट/10 ग्राम) पटना ₹1,44,600 ₹1,40,820 रांची ₹1,44,770 ₹1,40,770 लखनऊ ₹1,44,700 ₹1,40,920 दिल्ली ₹1,44,700 ₹1,40,920 मुंबई ₹1,44,550 ₹1,40,770 कोलकाता ₹1,44,550 ₹1,40,770 बेंगलुरू ₹1,44,550 ₹1,40,770 चेन्नई ₹1,46,180 ₹1,44,560

चांदी का रेट (Silver rate today)

शहर आज का रेट (1 किलो) कल का रेट (1 किलो) पटना ₹2,45,000 ₹2,40,100 रांची ₹2,45,000 ₹2,40,100 लखनऊ ₹2,45,000 ₹2,40,100 दिल्ली ₹2,45,000 ₹2,40,100 मुंबई ₹2,45,000 ₹2,40,100 कोलकाता ₹2,45,000 ₹2,40,100 बेंगलुरू ₹2,45,000 ₹2,40,100 चेन्नई ₹2,45,000 ₹2,44,900

बड़े शहरों में सोने-चांदी का दाम

शुक्रवार को चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही. चेन्नई और हैदराबाद में 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 2,50,100 रुपये हो गया. वहीं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में चांदी 2,45,100 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव 14,394 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 13,196 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 10,800 रुपये प्रति ग्राम रहा.