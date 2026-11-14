Girlfriend Plans Boyfriend Murder: सिया से भी ज्यादा खतरनाक निकली सफाना, बॉयफ्रेंड को मारने के लिए किया 4 बंदो का इंतजाम; फिर जो हुआ…

Kerala Woman Plans Boyfriend Murder: केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, केरल में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद से दूर करने के लिए अजीब साजिश रची. बता दें कि केरल में मात्र एक 19 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड को मारकर उससे छुटकारा पाने की साज़िश रची. आरोपी गर्लफ्रेंड की पहचान पलक्कड़ ज़िले के पट्टांबी की रहने वाली सफ़ाना के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि सफाना ने कथित तौर पर उस आदमी को किडनैप करने, लूटने और मारने के लिए अपने साथियों की मदद ली. इसके बाद, NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सफाना को उसके चार दोस्तों, जिनमें दो औरतें भी शामिल हैं, उनके साथ मलप्पुरम के तिरूर में हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया.

ऐसे रची हत्या की साजिश

पुलिस के मुताबिक, सफाना ने कथित मर्डर की साज़िश को अंजाम देने के लिए चार और लोगों को शामिल किया. दूसरे आरोपियों की पहचान नादिया, 20, रबीबा, 25, इरशाद, 28, और अज़हरुद्दीन, 25 के तौर पर हुई है. हमले के बाद सभी पांचों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़ित, जो पट्टांबी का ही रहने वाला है, उसको कथित तौर पर देर रात तिरुर बुलाया गया. कथित तौर पर एक आरोपी उसके पास आया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास ले जाने की पेशकश की. उस व्यक्ति पर भरोसा करके, वो अपनी मोटरसाइकिल से उस जगह तक गया जहाँ दूसरे आरोपी इंतज़ार कर रहे थे.

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जख्मी हालत में पुलिस तक पहुंचा पीड़ित

वहीं फिर उस आदमी को ज़बरदस्ती एक कार में बिठाया गया, जहाँ आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. उन्होंने उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया और उसे जान से मारने की कोशिश की, फिर उसे घायल हालत में थझेपलम नदी के किनारे छोड़ दिया. पीड़ित किसी तरह पुलिस से संपर्क करने में कामयाब रहा, जिसके बाद तिरुर इंस्पेक्टर जलील करुथेदाथ की लीडरशिप में एक टीम ने बुधवार सुबह थझेपलम के पास पाँचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें तिरुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि दोनों पुरुष आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वे ड्रग तस्करी, हत्या की कोशिश और हिंसक हमलों से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं. दोनों पहले जेल जा चुके हैं और केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.