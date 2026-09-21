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Girl Crime News: 15 साल की लड़की से सरकारी अधिकारी की दोस्ती, फिर बने रिश्ते, अब मचा हड़कंप

Uthai Thani में 65 वर्षीय स्थानीय अधिकारी पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है. अधिकारी ने आरोपों से इनकार कर रिश्ते को सहमति से बताया. पुलिस DNA जांच कर रही है.

By: Munna Verma | Published: September 21, 2026 12:00:49 AM IST

Girl Crime News: 15 की उम्र में अधिकारी से बढ़ी नजदीकियां
Girl Crime News: 15 की उम्र में अधिकारी से बढ़ी नजदीकियां


Uthai Thani Crime: थाईलैंड के उथाई थानी प्रांत में एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पर 15 साल या उससे कम उम्र की लड़की से कथित रेप का गंभीर आरोप लगा है. हालांकि, 65 वर्षीय अधिकारी ने आरोपों से इनकार किया है. उनका कहना है कि लड़की के साथ उनका संबंध उसकी सहमति से था और वह उसे अपनी पत्नी मानते थे. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

मामला एक महिला से जुड़ा है, जिसे रिपोर्ट में ‘ए’ नाम से संबोधित किया गया है. अब उसकी उम्र 20 साल है. उसके परिवार का आरोप है कि अधिकारी ने प्राथमिक स्कूल के समय से ही उसके साथ कथित तौर पर बार-बार यौन शोषण किया. परिवार के मुताबिक, यह सिलसिला तब तक चलता रहा, जब तक वह करीब 15 साल की उम्र में गर्भवती नहीं हो गई. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें धमकाया था. 18 सितंबर को परिवार मेडिकल सबूतों के साथ दोबारा पुलिस के पास पहुंचा और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की.

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पुलिस स्टेशन पहुंचे 65 वर्षीय अधिकारी

लान सक जिले के एक सब-डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गनाइजेशन के डिप्टी चीफ 18 सितंबर को पूछताछ के लिए लान सक पुलिस स्टेशन पहुंचे. पुलिस ने इंटरव्यू रूम में ले जाने से पहले उनकी तलाशी ली. परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि अधिकारी ने बंदूकें होने का दावा कर उन्हें डराने की कोशिश की थी. पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने ‘ए’ के साथ रेप के आरोप से साफ इनकार किया. उन्होंने स्वीकार किया कि जब लड़की लगभग 15-16 साल की थी, तब दोनों के बीच संबंध बने थे. अधिकारी ने इसे आपसी सहमति वाला रिश्ता बताया और कहा कि वह ‘ए’ को अपनी पत्नी मानते थे.

परिवार से मुआवजे को लेकर हुई थी बातचीत

अधिकारी ने बताया कि वह ‘ए’ को बचपन से जानते थे. उनके अनुसार, लड़की के परिवार ने उन्हें उसे स्कूल छोड़ने और वापस लाने के काम पर रखा था. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बाद में परिवार के साथ मुआवजे को लेकर बातचीत हुई थी. अधिकारी के मुताबिक, परिवार को कुछ रकम दी गई थी और जमीन से संबंधित एक लिखित समझौता भी हुआ था. हालांकि, बाद में पैसे और समझौते की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ गए और संबंध खराब हो गए.            

धमकी के आरोप पर अधिकारी ने क्या कहा?

परिवार द्वारा धमकी दिए जाने के आरोप पर अधिकारी ने किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य परिवार को डराना था, ताकि वे इस मामले को लेकर दूसरे लोगों से संपर्क करना बंद कर दें. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ‘ए’ को कभी नहीं छोड़ा और अदालत में अपने पक्ष का बचाव करने के लिए तैयार हैं. साथ ही, उन्होंने आरोपों के जरिए अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही.

DNA जांच और हिरासत पर आगे बढ़ेगी कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आपराधिक मामले को केवल बातचीत या आपसी समझौते के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता. शुरुआती जांच में अधिकारी पर 15 साल या उससे कम उम्र की लड़की से रेप का आरोप लगाया गया है, जिसका उन्होंने खंडन किया है. पूछताछ के बाद पुलिस ने DNA जांच के लिए अधिकारी का खून का नमूना लेने की योजना बनाई. इसके बाद जांच पूरी होने तक हिरासत में रखने के लिए अदालत से अनुमति लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी. मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी.

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