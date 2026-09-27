Girl Crime: लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता, फिर करता यह डिमांड, बदले में देता था पैसों का लालच

Girl Crime: अमेरिका के हैरिसबर्ग में यौन अपराधों के कई गंभीर मामलों में जेल में बंद एक 25 वर्षीय व्यक्ति पर अब एक और नाबालिग से कथित तौर पर न्यूड तस्वीरें मांगने और इसके बदले पैसे देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगा है. पुलिस और कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, यह पिछले करीब दो वर्षों में उसके खिलाफ दर्ज होने वाला पांचवां मामला है.

आरोपी मार फिनले दिसंबर 2024 से जेल में है. उस समय पुलिस ने उस पर हैरिसबर्ग में 12 साल की एक लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगाया था. बाद में उसके खिलाफ दो और यौन अपराधों के मामले दर्ज किए गए.

17 साल की लड़की को पैसे के बदले तस्वीरों का ऑफर

स्वातारा टाउनशिप पुलिस ने नए मामले में फिनले पर सेक्स एक्ट के लिए उकसाने, नाबालिग के साथ गैरकानूनी संपर्क और नाबालिगों को गलत रास्ते पर ले जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, पुलिस को जुलाई में Crimewatch के जरिए एक महिला से जानकारी मिली थी. महिला ने कथित तौर पर बताया कि जब वह 17 साल की थी, तब फिनले ने उससे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया था.

पुलिस के अनुसार, उस समय फिनले 22 वर्ष का था. उसने कथित तौर पर महिला को न्यूड फोटो और वीडियो भेजने के बदले 33536.13 रुपये से 52699.63 रुपये देने की पेशकश की थी. पुलिस का यह भी कहना है कि उसने बिना सुरक्षा के सेक्स की बात की और महिला को अपने घर बुलाने की कोशिश की.

तस्वीरें भेजना बंद किया तो धमकी देने का आरोप

हलफनामे के मुताबिक, नवंबर 2023 में महिला ने तस्वीरें भेजना बंद कर दिया. इसके बाद फिनले ने कथित तौर पर उसे बदनाम करने की धमकी दी. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने कोई न्यूड फोटो नहीं भेजी थी. उसने घटना के बारे में उसी दिन एक दोस्त को बताया और एक क्राइसिस हॉटलाइन से भी संपर्क किया. उसके पास सोशल मीडिया बातचीत और अन्य संदेशों के स्क्रीनशॉट भी मौजूद थे.

पुलिस के अनुसार, महिला की फिनले से मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी. इसके बाद दोनों की बातचीत Instagram, Snapchat और मैसेजिंग के जरिए होने लगी. महिला ने बताया कि बाद में उसे लगातार न्यूड कंटेंट भेजने का दबाव महसूस हुआ और फिनले की बातचीत मुख्य रूप से सेक्स पर केंद्रित रहने लगी.

पूछताछ में आरोपी ने क्या माना?

कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, अधिकारियों ने जेल में फिनले को सोशल मीडिया संदेश दिखाए. पुलिस का कहना है कि उसने स्वीकार किया कि उसने उस समय नाबालिग रही महिला से पैसे के बदले न्यूड तस्वीरें मांगी थीं और उसे उसकी उम्र का पता था. हालांकि, पुलिस के अनुसार फिनले ने कहा कि उसने कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि महिला ने कथित तौर पर न्यूड तस्वीरें भेजी ही नहीं थीं.

पहले से दर्ज हैं कई गंभीर मामले

फिनले के खिलाफ इससे पहले भी कई यौन अपराधों के आरोप दर्ज हो चुके हैं. नवंबर 2024 में 12 साल की एक लड़की से कथित रेप का मामला सामने आया था. पुलिस के मुताबिक, लड़की को आरोपी अपने घर ले गया और वहां उसके साथ अपराध किया.

इसके बाद एक अन्य नाबालिग को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीर के जरिए घर बुलाने और रेप करने का मामला दर्ज हुआ. तीसरे मामले में DNA साक्ष्य के आधार पर उसे एक महिला के साथ कथित यौन हमले से जोड़ा गया. इसके अलावा जेल में कथित तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज है. अधिकारियों के मुताबिक, जुलाई में उसने जेल की एक खिड़की तोड़ दी, जिससे करीब 73971.11 रुपये का नुकसान हुआ.

फिनले फिलहाल बिना जमानत जेल में है. उसके खिलाफ लगाए गए यौन अपराधों के आरोपों पर अदालत में सुनवाई होना बाकी है. नए मामले की प्रारंभिक सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित है.