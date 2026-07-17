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Girl Assault Case: सुबह सड़क पर जा रही थी लड़की, लड़के ने टकटकी लगाकर देखा, फिर कर दिया गेम

ब्रिस्टल के पोर्टलैंड स्क्वायर में किशोरी से कथित दुष्कर्म के मामले में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 10:18:03 PM IST

Girl Assault Case: सुबह-सुबह लड़के ने लड़की के साथ कांड कर डाला
Girl Assault Case: सुबह-सुबह लड़के ने लड़की के साथ कांड कर डाला


Girl Assault Case: ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. पुलिस ने एक किशोर लड़की के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार 20 जून की सुबह करीब 3:30 बजे ब्रिस्टल के पोर्टलैंड स्क्वायर इलाके में हुई. पीड़िता नाबालिग है और इस हमले का शिकार हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

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CCTV फुटेज से मिली अहम जानकारी

जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए. इन्हीं के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले जांच टीम ने लोगों से भी अपील की थी कि यदि किसी ने घटना से जुड़ी कोई जानकारी देखी या सुनी हो तो वह आगे आकर पुलिस की मदद करे. गिरफ्तार किए गए 22 वर्षीय युवक को फिलहाल पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं.

पीड़िता को दी जा रही सहायता

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को आवश्यक सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा, गोपनीयता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान पीड़िता को हर संभव सहयोग दिया जाएगा.

लोगों से जानकारी साझा करने की अपील

एवन और समरसेट पुलिस ने कहा है कि जांच अभी जारी है और यदि किसी व्यक्ति के पास घटना से जुड़ी कोई भी उपयोगी जानकारी हो, तो वह पुलिस से संपर्क करे. जानकारी देने के इच्छुक लोग 101 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और रेफरेंस नंबर 5226169935 का उल्लेख कर सकते हैं. पुलिस का मानना है कि जनता से मिलने वाली अतिरिक्त जानकारी जांच को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है.

जांच जारी, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. जब तक अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक आरोपी को कानूनन दोषी नहीं माना जाता. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मामले से जुड़ी अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें.

Tags: Girl Assault CasePolice
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