Home > क्राइम > Chachi-Bhatiji Aur Crime: लग्जरी कार, 80 लाख और 1 घंटे अश्लील काम, चाची ने दिया भतीजी को ऐसा ऑफर; फिर जो हुआ…

Chachi-Bhatiji Aur Crime: लग्जरी कार, 80 लाख और 1 घंटे अश्लील काम, चाची ने दिया भतीजी को ऐसा ऑफर; फिर जो हुआ…

Chachi-Bhatiji Crime News: गाजीपुर के दुल्लहपुर क्षेत्र में चाची और एक युवक पर युवती को 20 लाख रुपये का लालच देकर अश्लील कृत्य का दबाव बनाने का आरोप है. मना करने पर धमकी दी गई, पुलिस ने मामला दर्ज किया.

By: Preeti Rajput | Published: July 6, 2026 1:02:08 PM IST

चाची ने किया भतीजी का सौदा
चाची ने किया भतीजी का सौदा


Chachi-Bhatiji Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सगी चाची ने कुछ चंद रुपयों के चक्कर अपनी ही भतीजी का सौदा करने की कोशिश की. चाची ने अपने ही गांव के एक युवक के साथ मिलकर भतीजी को केवल 1 घंटे के भीतर 20 लाख रुपये का लालच दिया. लेकिन जब भतीजी को चाची के खौफनाक मंसूबों और अश्लील इलादों के बारे में पता लगा, तो उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया. भतीजी ने चाची को काम करने से मना कर दिया. साथ ही पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई. शिकायत पर मुस्तैदी से काम लेते हुए, पुलिस ने चाची और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. 

चाची ने किया भतीजी का सौदा

बता दें कि, ये मामला दुल्लपुर थाना क्षेत्र के भीतर आने वाले एक गांव का है. पीड़िता युवती ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से उसकी सगी चाची और गांव को एक युवक लगातार प्रताड़ित और गुमराह कर रहे थे. दोनों ने मिलकर युवती को झांसा दिया और एक घंटे के लिए 80 लाख का बजट तय किया गया. जिसमें से 20 लाख रुपये युवती को मिलने वाले थे. जबकि बाकी रकम चाची और उसके साथ के बीच बटने वाली थी. चाची अपनी भतीजी पर काम करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे. साथ ही उसे सख्त हिदायत भी दी गई थी कि इस बारे में परिवार को जरा भी भनक नहीं थी.

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1 घंटे के लिए करना होगा ऐसा काम?

शुरूआत में युवती को इस ऑफर पर शक हुआ. फिर जब उसने अपनी चाची से काम और पूरी योजना के बारे में पूछा, तो वह हैरान रह गई. चाची ने बताया कि पहले एक गाड़ी का इंतजार किया जाएगा और फिर उसे पड़ोसी जिले आजमगढ़ जाना होगा और वहां सिर्फ 1 घंटा रुकने के बाद वापस लौट आएगी. 

1 घंटे तक अश्लील काम 

युवती ने जब पूछा की एक घंटे क्या करना होगा? तो सगी चाची पुष्पा देवी ने अपनी अश्लील सोच के बारे में बताया कि उसे एक घंटे तक अश्लील काम करना होगा. चाची की बात सुनते ही भतीजी के पैरों तले जमीन खिसक गई. युवती ने तुरंत अपनी मर्यादा को चुना और काम करने के लिए मना कर दिया. युवती ने बिना डरे अपने परिवार को चाची की घिनौनी करतूत बता दी. परिवार को बात बताने से चाची भतीजी से नाराज हो गई और अपने साथी के साथ मिलकर वह युवती के घर जा पहुंची. वहां जाकर दोनों ने युवती और परिवार को खूब गालियां दीं. साथ ही दोनों ने युवती को जान से मारने की धमकी तक दे डाली. 

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पुलिस में दर्ज हुई शिकायत 

इस घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार काफी डर गया. बाद में परिजनों के हिम्मत बढ़ाने पर युवती दुल्लहपुर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी चाची पुष्पा देवी और युवक सुनील राजभर के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है.

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Tags: Azamgarh Obscene CaseDullahpur Police StationGhazipur Crime News
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