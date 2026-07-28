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Ghaziabad Crime: आसिफ ने फंसाई हिंदू शादीशुदा टीचर, फिर ब्रेनवॉश कर इस्लाम कबूल करने की कोशिश; गाजियाबाद में धर्मांतरण का घिनौना मामला

Ghaziabad Religion Conversion Case: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में शादीशुदा स्कूल टीचर के साथ मेरठ के आसिफ नामक मुस्लिम दोस्त ने रेप किया. अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, धर्म बदलने का दबाव डाला और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

By: Preeti Rajput | Published: July 28, 2026 10:59:53 AM IST

आसिफ ने फंसाई हिंदू शादीशुदा टीचर, फिर ब्रेनवॉश कर इस्लाम कबूल करने की कोशिश
आसिफ ने फंसाई हिंदू शादीशुदा टीचर, फिर ब्रेनवॉश कर इस्लाम कबूल करने की कोशिश


Ghaziabad Religion Conversion Case: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके में एक शादीशुदा स्कूल टीचर के साथ उसके मुस्लिम दोस्त ने रेप किया. आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, धर्म बदलने का दबाव डाला और जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है.

मेरठ का रहने वाला है आरोपी 

आरोपी का नाम आसिफ है, जो मेरठ का रहने वाला है. पीड़िता ने बताया कि आसिफ ने दोस्ती के नाम पर जबरन रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया. इसी वीडियो के जरिए शादी के बाद भी उसने परेशान करना जारी रखा. पुलिस ने आसिफ, उसकी पत्नी फिजा, भाई आरिफ और दो अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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शादी से पहले की घटना

टीचर की शादी नवंबर 2024 में हुई थी. शादी से पहले आसिफ ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. साथ ही कई बार धर्म बदलने का दबाव बनाया. इस मामले में पहले मेरठ के मेडिकल थाने में केस दर्ज हो चुका था, जो अभी कोर्ट में चल रहा है.

जेल से छूटने के बाद परेशान करना

जेल से छूटने के बाद आसिफ ने फिर से टीचर को परेशान करना शुरू कर दिया. वह अलग-अलग नंबरों से फोन करके धमकियां देता था. स्कूल में बच्चों के पेरेंट बनकर फोन करता और पति को गालियां देता था. कोर्ट में बयान बदलने के लिए भी दबाव डालता रहा.

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ब्लैकमेलिंग और पुलिस कार्रवाई

आसिफ ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी. लगातार ब्लैकमेलिंग से टीचर मानसिक रूप से परेशान है. 26 जुलाई को एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम की टीम ने आसिफ समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Tags: home-hero-pos-2muslim friendTeacher rapedteacher raped in ghaziabad
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