Ghaziabad Crime: गाजियाबाद में एक बिज़नेसमैन, जो बिना वजह जाने बार-बार बीमार पड़ जाता था, उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी से जुड़े पॉइज़निंग के प्लान का पर्दाफाश किया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है. उसने कथित तौर पर अपने पति, टीनएज बेटे और भतीजे को दो साल तक लेड दिया, ताकि 6 करोड़ रुपये की ट्रैवल एजेंसी पर कंट्रोल कर सके और 2 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम कर सके. आरोपी, जिसकी पहचान रेणु भटनागर के तौर पर हुई है, उसको इंदिरापुरम पुलिस ने 23 नवंबर को गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रोविज़न के तहत केस दर्ज किया गया है.

मेडिकल रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब गाजियाबाद के वसुंधरा के रहने वाले सुशील कुमार भटनागर को बार-बार बीमारी हुई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने आखिरकार उन्हें क्रोनिक लेड पॉइज़निंग बताया. उनके 16 साल के बेटे वंश और 21 साल के भतीजे देव भटनागर में भी बाद में वैसे ही लक्षण दिखे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों को ठीक होने में कई हफ़्ते लगे. DCP ट्रांस-हिंडन रिजुल के मुताबिक, परिवार के तीनों सदस्यों की मेडिकल रिपोर्ट में लेड पॉइज़निंग का पता चलने से रेनू के शामिल होने का शक पैदा हुआ.

26/11 Mumbai Terror Attack: 175 लोगों की खून से सनी ताज होटल की दीवारें, 10 आतंकियों की दहशत; 26/11 के उन 60 घंटों की कहानी बयां करती हैं ये फिल्में

12 साल की बेटी के बयान ने खोला राज़

एक अहम सुराग तब मिला जब भटनागर की 12 साल की बेटी ने कथित तौर पर बताया कि उसकी माँ परिवार के दूसरे सदस्यों को दिए जाने वाले खाने पर एक अनजान चीज़ स्प्रे करने से पहले अपने और अपनी बेटी के लिए खाने के हिस्से अलग कर रही थीं. जांच के बारे में बताते हुए, DCP ने द टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया, “हालांकि, भटनागर के पास उस समय कोई सबूत नहीं था. उन्होंने पुलिस को बताया कि इस साल सितंबर के पहले हफ़्ते में, उनकी 12 साल की बेटी ने उन्हें बताया कि रेनू परिवार के बाकी लोगों को दिए जाने वाले ‘खाने पर कुछ स्प्रे करने’ से पहले माँ-बेटी के लिए कुछ हिस्से अलग कर देती थीं.” इसके बाद पुलिस ने लड़की और डॉक्टरों के बयान दर्ज किए और मेडिकल रिपोर्ट की जांच की.