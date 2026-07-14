अगर वक्त पर मिलती मदद…टूटे शीशे ने ले ली राजकुमार की जान; लहूलुहान देख गर्भवती पत्नी और बूढ़ी मां का बुरा हाल

Ghaziabad Pink Booth Death: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम इलाके में 22 साल के ऑटो चालक राजकुमार की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि एक सवारी से विवाद के बाद वह शिकायत करने के लिए पिंक बूथ पहुंचा था. आरोप है कि वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी बात नहीं सुनी और बूथ का दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद गुस्से और निराशा में राजकुमार ने शीशे के दरवाजे पर हाथ मार दिया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट गया. काफी खून बहने और समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई. अब इस मामले में परिवार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है.

दरवाजा बंद करने का आरोप

मृतक के दोस्त और पड़ोसी रितेश ने बताया कि राजकुमार गाजियाबाद में ऑटो चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता था. एक सवारी से विवाद होने के बाद वह शिकायत करने के लिए पिंक बूथ पहुंचा. उसे यह जानकारी नहीं थी कि यह बूथ सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के लिए है. रितेश का आरोप है कि वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसकी बात सुनने के बजाय बूथ का दरवाजा बंद कर लिया.

सड़क पर तड़पता रहा युवक

दरवाजा बंद होने के बाद राजकुमार परेशान हो गया. उसने पहले दीवार पर और फिर पिंक बूथ के शीशे वाले दरवाजे पर हाथ मार दिया. इससे शीशा टूट गया और उसके हाथ में गहरा घाव हो गया. परिवार का आरोप है कि उसके हाथ से काफी खून बह रहा था, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया. उनका कहना है कि वह काफी देर तक सड़क पर दर्द से तड़पता रहा.

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मां का रो-रोकर बुरा हाल

राजकुमार की शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी. बता दें कि, राजकुमार की पत्नी गर्भवती है. उसकी मां का कहना है कि अगर पुलिस समय पर मदद करती, तो उनका बेटा आज जिंदा होता. परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई. उन्होंने यह भी कहा कि घटना की जानकारी उन्हें काफी देर बाद मिली. अब परिवार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

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