घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा

Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन इलाके से रूह को झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, वीर नगर इलाके में दो बेटों ने अपने ही माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया. जी हाँ! उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की.

देर रात घर में बवाल

बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात हुई. एक किराएदार ने डायल-112 सेवा के ज़रिए सूचना दी कि मकान मालिक गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और उनके दो बेटों, दीपक और ललित के बीच घर के अंदर झगड़ा हो रहा है. सूचना में बताया गया कि झगड़े के दौरान गंगाशरण और विमलेश को गंभीर चोटें आई हैं. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वो घायल दंपत्ति को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

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हिरासत में बेटे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने मृतक दंपत्ति के बेटों, दीपक और ललित को गिरफ्तार कर लिया. झगड़े की वजह और किन हालात में यह घटना हुई, यह पता लगाने के लिए उनसे अलग-अलग और एक साथ पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है; हालांकि, हत्याओं के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

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