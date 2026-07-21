Home > क्राइम > घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा

घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा

Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन इलाके से रूह को झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, वीर नगर इलाके में दो बेटों ने अपने ही माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया.

By: Heena Khan | Published: July 21, 2026 9:16:03 AM IST

crime news
crime news


Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन इलाके से रूह को झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, वीर नगर इलाके में दो बेटों ने अपने ही माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया. जी हाँ! उनकी बेरहमी से  हत्या कर दी गई है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की.

देर रात घर में बवाल 

बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि यह घटना देर रात हुई. एक किराएदार ने डायल-112 सेवा के ज़रिए सूचना दी कि मकान मालिक गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश और उनके दो बेटों, दीपक और ललित के बीच घर के अंदर झगड़ा हो रहा है. सूचना में बताया गया कि झगड़े के दौरान गंगाशरण और विमलेश को गंभीर चोटें आई हैं. क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वो घायल दंपत्ति को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: सिक्किम के निर्माणाधीन टनल में जोरदार हादसा! भूस्खलन के बाद गैस लीक; 7 की मौत कई लोगों के फंसे होने की आशंका

हिरासत में बेटे 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने मृतक दंपत्ति के बेटों, दीपक और ललित को गिरफ्तार कर लिया. झगड़े की वजह और किन हालात में यह घटना हुई, यह पता लगाने के लिए उनसे अलग-अलग और एक साथ पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है; हालांकि, हत्याओं के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: पति को कमरे में बंद कर 8 दिन पत्नी ने किया ऐसा कांड, चली गईं आंखें; दहाड़े मार-मारकर मांगी मदद

Tags: crime newsghaziabad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते...

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026
घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा
घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा
घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा
घर बना कसाईखाना और बेटे कसाई! पीट-पीटकर मां-बाप की ले ली जान; खून से लथपथ था कमरा