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तब तक मारता रहा जब तक नहीं निकल गई बाप की जान! गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के लिए कातिल बना बेटा

Ghaziabad Murder Case: गाज़ियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, ज़िले के मोदीनगर कोतवाली इलाके के बुडाना गाँव में, एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. बता दें कि पिस्तौल से चार राउंड गोली चलाकर उसने अपने ही पिता हरिओम की जान ले ली है.

By: Heena Khan | Published: July 16, 2026 1:32:09 PM IST

ghaziabad murder case
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Ghaziabad Murder Case: गाज़ियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, ज़िले के मोदीनगर कोतवाली इलाके के बुडाना गाँव में, एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी. बता दें कि पिस्तौल से चार राउंड गोली चलाकर उसने अपने ही पिता हरिओम की जान ले ली है. वहीं अब कहा जा रहा है कि यह घटना बुधवार देर रात करीब 1:00 बजे की है. पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक इस अपराध के पीछे की वजह साफ़ नहीं हो पाई है. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. DCP (ग्रामीण) समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है. वहीं इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि आरोपी ने एक साल पहले अपने छोटे भाई को भी मारने की कोशिश की थी.

नहीं मिला हिस्सा तो कर दी हत्या 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी बेटे निखिल ने परिवार की ज़मीन और दुकानों में हिस्सा न मिलने पर अपने पिता हरिओम की गोली मारकर हत्या कर दी. हरिओम के पास लगभग 80 बीघा ज़मीन और दिल्ली-मेरठ हाईवे पर एक कॉम्प्लेक्स में दुकानें थीं. निखिल काफी समय से अपने हिस्से की मांग कर रहा था, जिसके कारण अक्सर झगड़े होते रहते थे.

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नशे की हालत में लौटा घर और…  

बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात निखिल नशे की हालत में घर लौटा और अपने पिता से अपने हिस्से की मांग करने लगा. दोनों के बीच बहस हुई, जिसके दौरान निखिल ने पिस्तौल से अपने पिता पर कई गोलियां चलाईं. इसके बाद वह मौके से भाग गया. उसका छोटा बेटा निशु उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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Tags: crime newsghaziabad news
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