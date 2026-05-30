Home > क्राइम > Ghaziabad Murder: सीने में सुलग रही थी 8 महीने से आग! ऐसे ही नहीं बकरे के तरह सूर्या को काट गया असद; आखिर क्या था मामला

Ghaziabad Murder: सीने में सुलग रही थी 8 महीने से आग! ऐसे ही नहीं बकरे के तरह सूर्या को काट गया असद; आखिर क्या था मामला

Ghaziabad Murder Case: खुशियों से भरे बकरीद के त्यौहार पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गाज़ियाबाद को सदमे में डाल दिया. दरअसल, गाज़ियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हुए सूर्या हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 10:36:20 AM IST

ghaziabad murder case
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Ghaziabad Murder Case: खुशियों से भरे बकरीद के त्यौहार पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गाज़ियाबाद को सदमे में डाल दिया. दरअसल, गाज़ियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में हुए सूर्या हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है. बताया जा रहा है कि इस घटना के मुख्य चश्मदीद और मृतक सूर्या के दोस्त विक्की ने बताया कि आरोपी असद ने शुरू में सूर्या और उसे मिलने के लिए बुलाया था. जिसके बाद एक सोची-समझी साज़िश के तहत, झगड़ा भड़काया गया, और सूर्या पर जानलेवा हमला हुआ और इस दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक उसे इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ शुक्रवार को छोटे गहरी होने की वजह से उसकी मौत हो गई. 

इतनी बेरहमी से किया कत्ल 

इतना ही नहीं विक्की का कहना है कि घटना वाले दिन असद ने उसे और सूर्या को फोन करके साथ घूमने का बहाना देकर बुलाया था. उसका न्योता मानकर, दोनों तय जगह पर पहुँच गए. असद, जो पहले से ही अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ मौजूद था, उसने सूर्या से बहस करना शुरू कर दिया. झगड़ा तेज़ी से बढ़ा, जिससे दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहा-सुनी हुई. इसी अफरा-तफरी के बीच, असद ने चाकू से सूर्या पर बुरी तरह वार कर दिया. 

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सीने में झुलस रही थी 8 महीने पहले की आग 

बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच आठ महीने पहले भी हाथापाई हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव करके दोनों के बीच सुलह करवा दी थी. लेकिन, असद के मन में बदला लेने की आग अभी भी सुलग रही थी. इसी बदले की भावना के चलते, बकरीद के मौके पर असद ने सूर्य पर चाकू से हमला कर दिया. विक्की का आरोप है कि झगड़े के दौरान, असद ने सूर्य से कई भड़काऊ सवाल पूछे; और उसके तुरंत बाद, उसने चाकू निकाला और सूर्या के पेट में कई बार वार किए. इस अचानक हुए हमले से सूर्या ज़मीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया. 

पेट पर कई बार किया वार 

चश्मदीद बताता है कि जब दोनों के बीच कहा-सुनी चल रही थी, तभी उनका एक और दोस्त बीच-बचाव करके मामले को शांत करने की कोशिश करने लगा. कुछ देर के लिए माहौल शांत होता भी दिखा; लेकिन, फिर असद ने सूर्या को एक बार फिर से किनारे बुलाया और उसे ग्रुप से अलग ले गया. घटना के बाद, वहाँ अफरा-तफरी मच गई. घायल सूर्या को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी रही. बाद में, शुक्रवार को नोएडा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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Tags: Bakrid 2026crime newsghaziabad crimeghaziabad murder casehome-hero-pos-7
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