Home > क्राइम > मॉल के बेसमेंट में पड़ी थी लड़की की सड़ी-गली लाश! Ghaziabad में मचा  हड़कंप; भाई बोला- दीदी को कोल्ड ड्रिंक

मॉल के बेसमेंट में पड़ी थी लड़की की सड़ी-गली लाश! Ghaziabad में मचा  हड़कंप; भाई बोला- दीदी को कोल्ड ड्रिंक

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, गाज़ियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में बन रहे एक मॉल में सात साल की बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है.

By: Heena Khan | Published: July 11, 2026 1:40:14 PM IST

ghaziabad murder case
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Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, गाज़ियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में बन रहे एक मॉल में सात साल की बच्ची की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. फोरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठा किए हैं और जांच शुरू कर दी है. परिवार का कहना है कि बच्ची शुक्रवार शाम करीब 7 बजे से लापता थी. परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने देर रात तक उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद, रात करीब 1 बजे बन रहे मॉल के बेसमेंट में उसकी लाश मिली. बता दें की लड़की की लाश की हालत बेहद ही खराब है. अपनी बेटी की हालत देख घर वाले बुरी तरह टूट पड़े और उनमे बेहद ही गुस्सा भरा हुआ है. 

कोल्ड ड्रिंक का दिया लालच 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्ची के मामा का आरोप है कि उसके छोटे भाई ने इस बात की जानकारी दी थी कि दो युवक जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मज़दूरी कर रहे थे बच्ची को कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर ले गए थे. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू की. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं. परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. घटना से जुड़ी हर जानकारी का पता लगाने के लिए आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है.

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जांच में जुटी पुलिस 

आशंका है कि बच्ची का अपहरण किया गया या उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया और बाद में उसे बन रहे मॉल की तीसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. ACP प्रियाश्री पाल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के नतीजों के आधार पर तय की जाएगी. हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: crime newsghaziabad newsmurder case
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