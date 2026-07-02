Home > क्राइम > केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात

केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात

Ghaziabad News: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों का आरोप है कि उसे जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर धारदार हथियार से हमला किया गया. पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 2, 2026 6:11:58 PM IST

जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर धारदार हथियार से हत्या
जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर धारदार हथियार से हत्या


Ghaziabad Birthday Party Murder: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र स्थित न्यू शांति नगर में बुधवार देर रात एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 23 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है. आरोप है कि उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, जहां उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया.

घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घर के अंदर से लेकर बाहर तक खून के निशान देखे. परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को घर के बाहर छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए.

You Might Be Interested In

परिजनों ने सुनियोजित हत्या का लगाया आरोप

मृतक के परिवार का कहना है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई साजिश थी. उनका आरोप है कि कुछ महीने पहले मोहित का कुछ युवकों से विवाद हुआ था. हालांकि बाद में समझौता हो गया था, लेकिन आरोपी लगातार उसके संपर्क में बने रहे.परिजनों का यह भी दावा है कि आरोपी मोहित को हरिद्वार और खाटू श्याम की यात्रा पर भी अपने साथ ले गए थे. उनके मुताबिक, उसी दौरान हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन मौका नहीं मिल सका.

जन्मदिन के बहाने बुलाने का आरोप

परिवार के अनुसार, बुधवार रात आरोपियों ने जन्मदिन मनाने के बहाने मोहित को बुलाया और देर रात उस पर जानलेवा हमला कर दिया. परिजनों का कहना है कि इस वारदात में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं.घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है.

सीसीटीवी फुटेज तलाश रही पुलिस

अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल हत्या के कारण और घटनाक्रम की सभी संभावित कड़ियों की पड़ताल जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026
केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात
केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात
केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात
केक नहीं, मौत थी इंतजार में! जन्मदिन की पार्टी में रची गई खौफनाक साजिश? रूह कंपा देगी गाजियाबाद की यह वारदात