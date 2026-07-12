Home > क्राइम > 7 साल की मासूम की दर्दनाक मौत! गाजियाबाद के मॉल बेसमेंट में बच्ची के साथ किया दुश्कर्म फिर उतारा मौत के घाट, खौफनाक वारदात से मचा हड़कंप

7 साल की मासूम की दर्दनाक मौत! गाजियाबाद के मॉल बेसमेंट में बच्ची के साथ किया दुश्कर्म फिर उतारा मौत के घाट, खौफनाक वारदात से मचा हड़कंप

Ghaziabad mall basement case: पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई कि मौत से पहले बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसकी मौत सिर में चोट लगने से हुई थी. लड़की का शव शनिवार सुबह मिला. पुलिस ने परिवार की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है.

By: Anshika thakur | Published: July 12, 2026 10:14:01 PM IST

गाज़ियाबाद मॉल बेसमेंट मामला
गाज़ियाबाद मॉल बेसमेंट मामला


Ghaziabad mall basement case: गाजियाबाद में बन रहे एक मॉल के बेसमेंट में शनिवार को सात साल की बच्ची का शव मिला जिससे स्थानीय लोगों में सदमा और गुस्सा फैल गया.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आई दर्दनाक सच्चाई, दो आरोपी गिरफ्तार

पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई कि मौत से पहले बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसकी मौत सिर में चोट लगने से हुई थी. लड़की का शव शनिवार सुबह मिला. पुलिस ने परिवार की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है. यह घटना नंदग्राम पुलिस स्टेशन के इलाके में राज नगर एक्सटेंशन में हुई.

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पीड़िता के परिवार के अनुसार, लड़की के सिर पर गंभीर चोट लगी थी और शरीर में कई जगह फ्रैक्चर थे. उसका शव बिल्डिंग के बेसमेंट से मिला.

पुलिस को शक है कि पीड़ित को एक निर्माणाधीन इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया था. हालांकि घटना की पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और मामले की जांच चल रही है.

ACP (नंदग्राम) प्रियश्री पाल ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार किया है जिनमें से एक नाबालिग है. बलात्कार, हत्या, POCSO एक्ट और अपहरण से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

लड़की के मामा ने बताया कि वह शुक्रवार शाम से लापता थी और परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे. पीड़िता के माता-पिता उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते हैं और वहीं एक अस्थायी शेल्टर में रहते हैं.

घटना के बाद लोगों में आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

लड़की की मौत की खबर से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया. कुछ लोगों ने साइट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने की कोशिश भी की. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

NDTV से बात करते हुए DCP (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा ‘हमें 11 जुलाई को रात करीब 1:00 बजे सूचना मिली कि एक निर्माणाधीन मॉल के अंदर एक युवती का शव पड़ा है. नंदग्राम पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. जांच की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. FSL टीम ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए.’

नंदग्राम ACP प्रियश्री पाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने पुष्टि की कि फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं, परिवार की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है और पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.

Tags: Ghaziabad Crime NewsGhaziabad mall basement caseghaziabad news
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