Gavit Sisters Case: 13 मासूमों की किडनैपिंग, 9 का कत्ल… भारत की सबसे खौफनाक ‘गावित सिस्टर्स’ की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

यह घटना आज़ाद भारत के आपराधिक इतिहास के सबसे खौफनाक और काले पन्नों में दर्ज है. आमतौर पर ‘मां’ शब्द के साथ ममता, प्यार और दया की तस्वीर सामने आती है, लेकिन 90 के दशक में महाराष्ट्र से सामने आई यह कहानी उस सोच को पूरी तरह झकझोर देती है.

एक मां ने बदला लेने के जुनून में अपनी ही दो बेटियों को जुर्म के ऐसे दलदल में ढकेल दिया, जहां से वे मासूम बच्चों के अपहरण और उनकी बेदर्दी से हत्या करने वाली दरिंदगी की राह पर निकल पड़ीं. आगे चलकर कानूनी किताबों में ये दोनों बहनें “गावित सिस्टर्स” (रेणुका शिंदे और सीमा गावित) के नाम से कुख्यात हुईं.

मां की मौत तो मुकदमे के दौरान ही हो गई, लेकिन बेटियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई. आइए, गहराई से समझते हैं कि आखिर यह खौफनाक दास्तान कैसे शुरू हुई और कैसे इसका अंत हुआ.

बदले की आग से शुरू हुई जुर्म की कहानी

इस पूरे मामले की शुरुआत अंजनाबाई नाम की महिला से होती है. अंजनाबाई महाराष्ट्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पॉकेटमारी, सोने की चेन और गहने चोरी करने का काम करती थी. उसका पति मोहन गावित इन सब हरकतों और आए दिन पुलिस के चक्करों से तंग आ चुका था. आख़िरकार 1990 में मोहन ने अंजनाबाई को छोड़कर ‘प्रतिभा’ नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली.

पति का यूं छोड़कर चले जाना अंजनाबाई के दिल में नफरत बनकर बैठ गया. वह बदले की आग में इस कदर अंधी हो गई कि उसने अपनी बेटियों रेणुका और सीमा के साथ मिलकर मोहन की दूसरी पत्नी प्रतिभा और उसकी बड़ी बेटी ‘क्रांति’ को किडनैप कर जान से मारने की साजिश रची.

जब प्रतिभा ने पुलिस में अपनी बेटी क्रांति के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई, तो ये तीनों औरतें कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गईं. लेकिन कुछ ही दिनों में वे प्रतिभा की दूसरी छोटी बेटी को उठाने वापस आईं, जहां वे रंगे हाथों पकड़ी गईं.

चोरी का नया ‘हथियार’: मासूम बच्चे

जब कोल्हापुर पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली, तो वहां से छोटे बच्चों के ढेर सारे कपड़े और अलग-अलग तस्वीरों में अनजान बच्चों की मौजूदगी पाई गई. पुलिस को समझ आ गया कि यह सिर्फ पॉकेटमारी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और भयानक सच छिपा है.

आखिर ये बच्चे थे कौन?

1989 में रेणुका की शादी ‘किरण शिंदे’ से हुई थी. रेणुका का पहली शादी से एक बेटा था—आशीष. एक बार 1990 में मंदिर में चोरी करते वक्त रेणुका पकड़ी गई. पकड़े जाने पर उसने तुरंत चालाकी दिखाई और अपने बच्चे की दुहाई देकर रोना-धोना शुरू कर दिया. लोगों ने एक मां और बच्चे को देखकर दया खाई और उसे छोड़ दिया.

घर आकर रेणुका ने जब यह बात अपनी मां अंजनाबाई और बहन सीमा को बताई, तो तीनों के दिमाग में एक बेहद खौफनाक ख्याल आया. उन्होंने तय किया कि अब से हर चोरी या पॉकेटमारी के वक्त वे एक छोटे बच्चे को साथ रखेंगी.

बच्चा भीड़ का ध्यान भटकाने में काम आएगा. अगर पकड़ी गईं, तो बच्चे का वास्ता देकर बच निकलेंगी. और जब बच्चा किसी काम का न रहे या पहचान में आने का डर हो, तो उसे बेदर्दी से रास्ते से हटा (मार) दिया जाएगा. इसी घिनौनी सोच के साथ उन्होंने 5 साल से छोटे बच्चों को किडनैप करना शुरू किया. 1990 से 1996 के बीच उन्होंने 13 से ज्यादा मासूमों का अपहरण किया.

क्रूरता की सारी हदें पार

इन औरतों के सिर पर नफरत और जुर्म का ऐसा खून सवार था कि वे बच्चों के साथ किसी भी हद तक दरिंदगी करती थीं. जब सीमा चोरी करते पकड़ी गई और लोग उसे पीटने लगे, तो अंजनाबाई ने छोटे से बच्चे संतोष को ज़मीन पर दे मारा. बच्चे के सिर से खून बहने लगा और लोग दया दिखाकर पीछे हट गए. चोरी करने के बाद जब बच्चा दर्द से रोने लगा, तो पुलिस के डर से अंजनाबाई ने उसका मुंह दबाकर सिर एक लोहे के पाइप पर पटक-पटककर उसे वहीं मार डाला और लाश कबाड़ में फेंक दी.

एक दो साल के बच्चे को उल्टा लटकाकर उसका सिर दीवार से तब तक टकराया गया जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं. एक ढाई साल की बच्ची को मारकर झोले में भरा, फिर ये औरतें सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गईं और बाद में लाश को शौचालय में फेंक दिया. किसी बच्चे को बाल्टी के पानी में डुबोकर मार दिया गया तो किसी की लाश को बोरे में भरकर सुनसान जगह फेंक दिया.

पुलिस के मुताबिक उन्होंने कम से कम 9 बच्चों की हत्या की, हालांकि जांचकर्ताओं का मानना था कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इन औरतों को खुद याद नहीं था कि उन्होंने कितने मासूमों की जान ली थी.

कानून का शिकंजा और अदालत का फैसला

अक्तूबर 1996 में कोल्हापुर पुलिस ने इस गिरोह को दबोच लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए CID की विशेष टीम गठित की गई. रेणुका का पति किरण शिंदे सरकारी गवाह (Approver) बन गया और उसे माफ कर दिया गया. मुकदमा शुरू होने से पहले ही 1997 में मुख्य आरोपी मां अंजनाबाई की बीमारी के कारण मौत हो गई.

सेशंस कोर्ट (2001): कोल्हापुर सेशंस कोर्ट ने 156 गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों बहनों (रेणुका और सीमा) को दोषी माना और फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई.

बॉम्बे हाईकोर्ट (2004) और सुप्रीम कोर्ट (2006): ऊपरी अदालतों ने भी इस जघन्य अपराध को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभ से दुर्लभतम) मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा. वे आज़ाद भारत की पहली ऐसी महिलाएं बनने जा रही थीं जिन्हें फांसी दी जानी थी.

फांसी से उम्रकैद तक का सफर

सुप्रीम कोर्ट से सजा बरकरार रहने के बाद दोनों बहनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका (Mercy Petition) भेजी. लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और देरी के चलते दया याचिका पर फैसला आने में सालों लग गए.

इसी देरी का फायदा उठाकर दोनों बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 18 फरवरी 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार की तरफ से दया याचिका के निपटारे में बहुत ज्यादा और बेवजह की देरी हुई है. इसी आधार पर अदालत ने उनकी मौत की सजा (फांसी) को घटाकर ताउम्र कैद में बदल दिया.

बदले की एक सनक ने एक मां को हैवान बना दिया और उसकी बेटियों को मासूमों की कातिल. आज भी ये दोनों बहनें पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं और अपनी बाकी बची पूरी जिंदगी वहीं जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगी.

यह केस भारतीय कानून के इतिहास में हमेशा एक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल के रूप में याद किया जाएगा, जहां ममता का रूप कही जाने वाली औरतों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं.