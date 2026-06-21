Odisha Crime: प्रेम संबंध में विवाद और मानसिक तनाव… इंजीनियरिंग छात्रा की मौत से हड़कंप, परिवहन मंत्री के भतीजे पर लगा ये आरोप

Odisha Crime News: ओडिशा के गंजाम जिले में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान बिस्वजीत जेना के रूप में हुई है, जो राज्य के परिवहन मंत्री विभूति जेना का भतीजा बताया जा रहा है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, मृतक छात्रा कॉलेज में बीसीए तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी, जबकि आरोपी उसी संस्थान में बीसीए अंतिम वर्ष का छात्र है. प्रारंभिक जानकारी में दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध होने की बात कही जा रही है.

लंबे समय से मानसिक तनाव में थी छात्रा

छात्रा के मामा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि रिश्ते में चल रहे विवाद के कारण वह लंबे समय से मानसिक तनाव का सामना कर रही थी. परिजनों का आरोप है कि इसी तनाव ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

शनिवार सुबह छात्रा को कॉलेज हॉस्टल में गंभीर हालत में पाया गया. बताया गया कि उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था. उसे तत्काल ब्रह्मपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कॉलेज के मित्रों और परिचितों से पूछताछ

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन, लैपटॉप और हॉस्टल परिसर के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं. साथ ही कॉलेज पहुंचकर उसके मित्रों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा सके.

ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक श्रवण विवेक एम ने बताया कि छात्रा की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)