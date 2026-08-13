कौन है सूबे गुर्जर, 100 से अधिक अपराधों में नाम, लेकिन सिर्फ 2 में पाया गया दोषी, फ्लाइट से उतरते ही किया गया गिरफ्तार

Gangster Sube Gurjar: गैंगस्टर सूबे गुर्जर पर 7.5 लाख रुपये का इनाम था और उसे मुंबई से उतरते ही पकड़ा गया. अधिकारियों के मुताबिक, सूबे गुर्जर 11 हत्याओं, हत्या की कोशिश के 12 मामलों और जबरन वसूलों के दर्जनों मामलों में वांटेड था,बताया जा रहा है कि मुंबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में नकली पहचान का इस्तेमाल करके यात्रा कर रहा था.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 महीनों में उसने 6 लोगों की हत्या की थी और दिल्ली-एनसीआर के कुछ बड़े डेवलपर्स को जबरन वसूली के लिए कॉल किए, जिनके प्रोजेक्ट गुड़गांव में चल रहे थे.

नाम बदलकर किया सफर

गैंगस्टर सूबे गुर्जर को कैसे गिरफ्तार किया था. इस बारे में जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस को पता चला कि वह नाम बदलकर फ्लाइट पकड़ने वाला है. जिसके बाद एसटीएफ के अधिकारियों ने एयरलाइंस से पता किया तो उन्हें पता चला कि उस दिन पुणे से कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी. इस पूरे मामले पर एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन ने कहा कि फिर हमने मुंबई और गोवा से दिल्ली आने वाली फ्लाइट्स की पूरे हफ्ते की बुकिंग की जांच शुरू की और दीपक नाम से एक बुकिंग मिली.

होटल की बुकिंग में भी दूसरे नाम का किया इस्तेमाल

इस पूरे मामले पर एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन ने कहा कि दीपक नाम का इस्तेमाल गुर्जर ने 2019 में चेन्नई के एक होटल में चेक-इन करने के लिए किया था. बिना समय बर्बाद किए हमने मुंबई के लिए एक टीम रवाना किया जो शनिवार को दिल्ली जाने वाली उसी फ्लाइट में सवार हुई. इस दौरान टीम के सदस्यों ने फ्लाइट में गुर्जर की पहचान की. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हमने उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें – इस गैंग का नाम सुनकर, थर-थर कांपते थे कैब ड्राइवर; किराए पर टैक्सी बुक करके… नेपाल तक फैला था अपराध का काला धंधा!

2004 में अपराध की दुनिया में आया

गुर्जर 2004 में अपराध की दुनिया में आया. उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां गैंगस्टर कौशल के साथ शुरू की थीं, जो अभी जेल में है. लेकिन कौशल से मतभेद होने के बाद गुर्जर ने दो साल पहले अपना गैंग बना लिया और तब से वह दक्षिणी हरियाणा से अपना काम चला रहा था. वह कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जबरन वसूली के मामलों में शामिल था. पिछले एक साल में उसने एक दर्जन से ज्यादा व्यापारियों और डेवलपर्स से जबरन पैसे वसूले हैं.

कई राज्यों में था ठिकाना

पुलिस के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, इन सालों में गुर्जर ने कई युवाओं को अपने गैंग में शामिल किया और वह अलग-अलग राज्यों में अपने छिपने की जगहों से गैंग को चला रहा था. पिछले कुछ सालों में वह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पटना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और नेपाल में रहा है. उस पर दर्ज कई मामलों में से उसे सिर्फ दो मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिनमें गुड़गांव कोर्ट द्वारा 2006 में हत्या का एक मामला भी शामिल है.

यह भी पढ़ें – Delhi Crime: कहीं दरिंदा तो नहीं है आपका Repido Driver? दिल्ली में युवती संग हुआ ऐसा कांड; जान खड़े-खड़े कांपेंगे पैर