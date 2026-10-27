Lawrence Bishnoi के पर कतरने के लिए बड़ा सिक्युरिटी प्लान! 200 आतंकियों के बीच रहेगा कुख्यात गैंगस्टर

Lawrence Bishnoi in Do Sau Kholi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाल ही में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के एक खास हाई-सिक्योरिटी ब्लॉक “दो सौ खोली” में शिफ्ट किया गया है, जिसमें आतंकवाद और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोपी 200 खतरनाक कैदी हैं. पूरी तरह से आइसोलेशन पक्का करने और सेल के बीच आने-जाने को रोकने के लिए, ब्लॉक में 50 कैदियों के चार अलग-अलग सेक्शन हैं. उसके सेल का साइज़ लगभग 7.5×11 ft है. यह शिफ्टिंग बिश्नोई के पर कतरने के एक बड़े सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है.

आंतकियों के बीच रहेगा गैंगस्टर

2023-2024 से पहले, लॉरेंस रेगुलर तौर पर एक्सटॉर्शन कॉल करता था, अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए धमकी भरे ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजता था और अलग-अलग जेलों से इंटरव्यू भी देता था. लेकिन जांच करने वालों ने बताया है कि पिछले दो सालों में उससे कोई सीधी कॉल या बातचीत नहीं हुई है. पिछले दो सालों में, जांच करने वालों ने लॉरेंस बिश्नोई से कोई सीधी कॉल या बातचीत नहीं होने की बात कही है. “ब्लॉक 200” साबरमती जेल के अंदर एक मैक्सिमम-सिक्योरिटी एरिया है, जिसमें 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस और दूसरे गंभीर मामलों के दोषी बंद हैं और यह आम तौर पर उन कैदियों के लिए ज़ोन है जिन्हें गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है और BNSS की धारा 303 के तहत जेल से बाहर जाने पर रोक है.

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जेल में रखता है ऐसी लाइफस्टाइल

इससे पहले, लॉरेंस को “दस खोली” में रखा गया था, जो एक छोटा हाई-सिक्योरिटी वाला घेरा है जिसमें सिर्फ़ 10 कैदी रह सकते हैं. उससे पहले, वो तिहाड़ जेल और पंजाब की अलग-अलग जेलों में था. इन जेलों में रहने के दौरान लॉरेंस के कॉल सेंटर मालिकों को धमकाने वाले रिकॉर्डेड कॉल और गैंगस्टर शहज़ाद भट्टी के साथ कथित बातचीत भी सामने आई थी. फिजिकल बातचीत और डिजिटल एक्सेस से दूर, लॉरेंस अब चौबीसों घंटे अकेले निगरानी में रहता है. कहा जाता है कि वो अपने सेल के अंदर एक डिसिप्लिन्ड, तपस्वी लाइफस्टाइल रखते हैं. सुबह मेडिटेशन में बिताते हैं, रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं और वेजिटेरियन खाना खाते हैं. बाहरी दुनिया से उनका इंटरेक्शन सिर्फ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने और अपने वकील के साथ अपनी लीगल स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने तक ही सीमित है.