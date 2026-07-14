पड़ोसन का वो वाला वीडियो बनाकर लड़का कर रहा था संबंध बनाने की डिमांड, फिर पति ने दी ऐसी मौत; जान कांप उठेगी रूह

Gandhinagar murder case: गुजरात के गांधीनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति-पत्नी ने मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाले 20 साल के लड़के की हत्या कर दी. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, उसने करीब दो महीने पहले मोबाइल फोन में आरोपी महिला को नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. पुलिस को शक है कि वीडियो के जरिए वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं.

गंदी वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उस महीला ने पड़ोसी लड़के की शिकायत और संबंध बनाने को दबाव की सारी बात अपने पति को बता दी. पुलिस ने जानकारी दी कि, महिला ने युवक को शनिवार को अपने घर मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद महिला का पति भी वहां आ गया. इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर 20 साल के युवक को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद उसकी लाश को सफेद रंग के एक प्लास्टिक बैग में छुपा दिया. कलोल तालुका पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को 17 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. कपल 30 साल के आस-पास है.

बच्चे को रिश्तेदार के घर छोड़ा

पुलिस अधिकारी जे.जे. गढ़वी ने बताया कि हत्या की पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी. उन्होंने रिश्तेजार को जानकारी दी कि किसी की हत्या करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि महिला के पति को जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते की जानकारी के बाद भी 20 साल का लड़का महिला के संपर्क में था. उसकी हरकत पर पति को गुस्सा आ गया.

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कैसे खुला हत्या का राज़?

20 साल का लड़का शनिवार सुबह पैदल ही अपने घर से निकला था. कुछ देर बाद उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया. वह स्कूटर घर पर ही छोड़ कर गया था. इसके बाद रिश्तेदारों ने गांव में तलाश शुरू कर दी. घंटों तक तलाश के बाद दोपहर के समय उस लड़के का शव पति-पत्नी के एक बंध पड़े मकान में मिला. जिसके बाद लड़के के परिवार को मामले की जानकारी दी गई. डीएसपी आर.एम. सरोदे ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस को शक है कि युवक का मोबाइल फोन पति-पत्नी ने नष्ट कर दिया है.

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