नहाते हुए बनाया विवाहित महिला का वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल... पति भड़का, प्लास्टिक बैग में मिला शव!

गुजरात के गांधीनगर जिले से एक खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ है जिसमें पति-पत्नी पर एक 20 साल के युवक का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप हैं. युवक का शख्स एक सफेद प्लास्टिक के पॉलीबैग से बरामद हुआ है. आरोप हैं कि लड़का लंबे समय से महिला का शोषण कर रहा था. उसने चुपके से महिला के प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए थे और सबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था. महिला के पति को इस पूरे घटनाक्रम की खबर थी जिसे लेकर पति काफी भड़का हुआ था. पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के पीछे पति-पत्नी की साजिश का पर्दाफाश किया है और दोनों को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल

गांधीनगर जिले में एक 20 साल का युवक 30 साल की शादीशुदा महिला के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जबरन दबाव बना रहा था. जब वो नहीं मानी तो नहाते हुए प्राइवेट वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा. वो महिला को शारिरिक संबंध बनाने के लिए बुलाता था और विरोध करने पर बार-बार वीडियो लीक करने की धमकी भी दी थी जिसे लेकर महिला काफी परेशान थी. महिला ने घटनाक्रम की जानकारी पति को दी.

प्लास्टिक के थैले में मिला शव

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में पुलिस ने पति-पत्नी के संयुक्त मर्डर प्लान की आशंका जताई है. शनिवार को महिला ने घर में अकेला होने की बात कहकर युवक को मिलने के लिए बुलाया. कुछ देर में महिला का पति भी वहां आ गया. दोनों ने युवक का गला घोंटकर हत्या कर दी. शव को एक सफेद रंग प्लास्टिक के थैले में छिपा दिया. पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि पूरी हत्या की प्लानिंग दोनों ने एक साथ की थी जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पति-पत्नी ने अपने बच्चों को रिलेटिव के घर भेज दिया था.

सच सामने आते ही भड़का पति

पुलिस ने शुरुआत जांच और पूछताछ में पाया कि 20 वर्षीय युवक ने उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करके संबंध बना लिए थे. वो बार-बार महिला से संपर्क में था और बातचीत करता रहता था. जब पति को जबरन बनाए संबंधों का पता चला तो वह भड़क गया.पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला घोंटने वाला दावा सच साबित होता है जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज करे पति-पत्नी को 17 जुलाई तक जेल भेज दिया है. पुलिस को इकलौते डिजिटल साक्ष्य युवक के फोन के नष्ट होने की भी आशंका है.

कैसे हुआ हत्याकांड का खुलासा?

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को आरोपी युवक अपने घर से अपना फोन लेकर किसी काम का कहकर निकला था. स्कूटर घर पर छोड़ा था लेकिन फोन साथ ले गया था. परिजनों के संपर्क करने पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क आने लगा जिसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाके और गांव में युवक की घंटों तक तलाश की. इस बीच ग्रामीणों ने पति-पत्नी का बंद पड़े घर में एक संदिग्ध चीज देखी. शव होने का अंदेशा था तो परिजनों को सूचित किया. फिर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

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