500 रुपये के लिए दोस्त की हत्या, इंस्टाग्राम पर बनाई ‘टपका रे टपका’ पर रील, हो गए वायरल?

Maharashtra Crime News: अक्सर दोस्तों में पैसों का लेनदेन चलता रहता है लेकिन कई बार यही लेनदेन मौत का कारण तक बन जाता है. हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां केवल 500 रुपये के कारण मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद दो दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी. रात के समय हुए इस मर्डर के समय आसपास कोई नहीं था. यहां तक कि कोई सीसीटीवी फुटेज भी ऐसी नहीं मिली, जिससे पुलिस को हत्यारों का पता चल सके. इसके बावजूद आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने हत्या के आरोप में दो मुख्य आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है.

कैसे गहराया पुलिस का शक?

महाराष्ट्र पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले एमआईडीसी वाळूज इलाके के विटावा शिवार में 22 वर्षीय ओंकार चंद्रकांत सूर्यवंशी का शव मिला था. शुरुआती जांच में ये सामान्य मौत लग रही थी. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि धारदार हथियार से हत्या की गई. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसा मिला, जिससे शक गहरा गया.

हत्या की और फिर वहीं बनाई रील

जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, इसी बीच साइबर सेल को सोशल मीडिया पर एक सुराग मिला. पुलिस ने देखा कि ओंकार चंद्रकांत सूर्यवंशी की मौत के बाद उसके दो दोस्तों ने रील बनाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘टपका रे टपका’ गाने पर रील बनाकर पोस्ट की, जो सबूत बन गई. इसी रील के सहारे पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है.

पुलिस ने सब्जीवालों का भेष बनाया

आरोपियों की पहचान नांदेड़ निवासी देवीदास दूधमल और रांजणगांव निवासी सैयद हाशिम के रूप में हुई है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, तो पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस को पता चला कि आरोपी नांदेड़ में छिपे हुए हैं. एमआईडीसी वाळूज पुलिस ने अनोखी रणनीति बनाई. उन्होंने फिल्मों की तरह सब्जीवाले का भेष बनाया और तीन-चार दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे. आरोपी पुलिस को चकमा देकर दूसरे राज्य भाग गए लेकिन जब वे वापस आए, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया.

पूछताछ में क्या बोले आरोपी?

पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 500 रुपये के लेनदेन विवाद के कारण अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया. वहीं पुलिस ने जब आरोपियों के बारे में जांच की, तो पता चला कि मृतक और आरोपी दोनों पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं.