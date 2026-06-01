Devar-Bhabhi: भाभी ने कहा ‘नहीं’…तो देवर बना हैवान, डेढ़ साल के मासूम की सड़क पर पटक-पटक कर ली जान; चीखे सुनकर भी नहीं पसीजा दिल

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस ने हर किसी को हैरान कर रख दिया है. यहां एक सरफिरे देवर ने अपने रिश्ते की भाभी को शादी की प्रस्ताव दिया. लेकिन भाभी ने देवर की प्रस्ताव को ठुकरा दिया. जिससे नाराज होकर उनके डेढ़ साल के मासूम बच्चे आरव को सड़क पर पटक-पटककर मार दिया. इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसे पूरा देख पाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है. इस घटना की फॉरेंसिक टीम और पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं.

सनकी देवर ने ली मासूम की जान

यह मामला शनिवार दोपहर के वक्त हुआ. पीड़ित महिला रती अपने मां पिंकी देवी के साथ अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराने शिकोहाबाद गई हुई थी. लेकिन अधिवक्ता से मिलने का समय शाम को था, जिसके कारण वह अपने मां की सहेली के घर रुक गई. तभी आरोपी देवर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक मोबाइल लोकेशन के जरिए वहां पहुंच गया. उसने रति पर शादी करने का दबाव बनाया. लेकिन रति और उसकी मां ने देवर का प्रस्ताव ठुकरा दिया. जिसके बाद वह गुस्से से लाल हो उठा. उसने घर के बाहर खेल रहे मासूम आरव को अपनी गोद में उठाया और टॉफी देने के बहानी थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क पर ले गया.

सड़क पर पटक-पटक कर ली जान

दोपहर का वक्त था, जिसके कारण सड़क एकदम सुनसान थीं. तभी आरोपी ने इंसानियत और हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि उसने आरव को हवा में उछाला और एक नहीं बल्कि कई बार बेरहमी से सड़क पर पटका. उसने लगातार 8 बार मासूम को जमीन पर पटक-पटक कर मार दिया और शव को घर के गेट पर छोड़ फरार हो गया. काफी देर होने पर जब बच्चा वापस नहीं लौटा, तो मां उसे गेट पर देखने के लिए गई. वहां अपने बेटे को खून से लथपथ देख चीख पड़ी. शोर मचने पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया. वीडियो में हैवानियत को देख महिलाओं और परिजनों की चीख निकल गई.

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दोनों पैरों में लगी गोली

बच्चे की नानी ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर आरोपी की तलाश की. शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस और आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र से आमना-सामना हो गया. आरोपी ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली आरोपी के पैर में लग गई. आरोपी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, पांच जिंदा कारतूस और दो खोखे बरामद किए हैं. विराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

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