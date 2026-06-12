Dating Scam: टिंडर पर महिला जज कर रही थी गूलू-गूलू, हो गया ऐसा प्यार हाथ में थमा दिया 55 लाख; स्कैमर निकला प्रेमी

Dating Scam: ऑनलाइन डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. हरियाणा की एक महिला जज कथित तौर पर हनी ट्रैप का शिकार हो गईं. उनसे ₹52 लाख से ज़्यादा की ठगी की गई. दिल्ली की एक कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी की ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल पहली नज़र में ऑनलाइन रोमांस स्कैम का पैटर्न दिखाता है.

केस की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने कहा कि इस केस में फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हनी ट्रैप की थ्योरी से मेल खाते हैं. जांच के शुरुआती स्टेज और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के गायब होने का हवाला देते हुए, कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया.

सीक्रेट ऑफिसर बनकर फंसाया

यह मामला नवंबर 2025 का है, जब पीड़िता मोबाइल डेटिंग ऐप टिंडर के ज़रिए आरोपी के संपर्क में आई थी. आरोपी ने कथित तौर पर खुद को एक सीक्रेट सरकारी डिपार्टमेंट में ऑफिसर अभिमन्यु वशिष्ठ के तौर पर बताया था. दोनों के बीच रिश्ता बन गया. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक आरोपी ने जज को ज्यादा रिटर्न का वादा करके इन्वेस्ट करने के लिए लालच दिया जिसके बाद उन्होंने आरोपी से जुड़े बैंक अकाउंट में ₹52 लाख से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए. कोई रिटर्न नहीं मिला और मामला आखिरकार फ्रॉड में बदल गया.

नौकरानी के नाम पर FIR दर्ज

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ठगे जाने के बाद भी जज ने खुद FIR दर्ज नहीं कराई. शिकायत उनकी घरेलू सहायिका के नाम पर दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके साथ एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए धोखाधड़ी की गई है.

जब सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका और बैंक अकाउंट की जांच की तो पाया कि लगभग सभी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन ज्यूडिशियल ऑफिसर के अकाउंट से किए गए थे न कि उनके अकाउंट से. कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा, “दर्ज की गई शिकायत असली शिकायतकर्ता को नहीं दिखाती है. एक ज्यूडिशियल ऑफिसर, जिसे न्याय देने और कानून के सामने सच्चाई बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उसने खुद आगे आने के बजाय अपनी नौकरानी के नाम का इस्तेमाल करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.” कोर्ट ने माना कि रोमांस स्कैम का शिकार होने पर पर्सनल शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन यह इन्वेस्टिगेटर से ज़रूरी फैक्ट्स या सबूत छिपाने का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा, “किसी ऑफिसर की पर्सनल परेशानी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की ईमानदारी से समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.”

कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन और दोनों पार्टियों के रवैये पर नाराजगी

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि केस से जुड़े कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सबूत इन्वेस्टिगेशन से गायब हैं. न तो टिंडर चैट और न ही डेटिंग ऐप पर हुई बातचीत से जज के पूरे WhatsApp मैसेज रिकॉर्ड किए गए हैं. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDRs) भी इकट्ठा नहीं किए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि एक ज्यूडिशियल ऑफिसर होने के नाते, विक्टिम कानून को बेहतर समझती है और उसे अपनी पूरी WhatsApp चैट हिस्ट्री, टिंडर चैट और ट्रांज़ैक्शन की पूरी सच्चाई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी चाहिए.

कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए फटकार भी लगाई कि वह लुका-छिपी खेल रहा है. आरोपी ने सिर्फ़ जज के भेजे मैसेज दिखाए और अपने जवाब छिपाए और अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सेस देने से भी मना कर दिया.