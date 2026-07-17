डिलीवरी बॉय ने की अश्लील हरकत तो कॉलर से घसीटकर थाने ले गई महिला कॉन्स्टेबल; वीडियो हुआ वायरल

Female Constable Harassment: महिलाओं के उत्पीड़न का एक और मामला ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए पीड़िता की तारीफ कर रहे हैं. यह घटना पश्चिम बंगाल के खारदाह में हुई, जब ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल ने एक डिलीवरी एजेंट को पकड़ा, जो कथित तौर पर उसे परेशान कर रहा था, और बिना सोचे-समझे उसे सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई.

कॉलर से घसीटकर ले गई थाने

X पर वायरल हुए एक वीडियो में कॉन्स्टेबल डिलीवरी एजेंट को कॉलर से पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती हुई दिखी. जब घटना को रिकॉर्ड कर रहे एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने सड़क के बीच में उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया. उसने अश्लील इशारे किए और भद्दी बातें कहीं, यह जाने बिना कि जिस महिला को वह निशाना बना रहा था, वह सादे कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी थी. हालात तब बदले जब कॉन्स्टेबल ने आरोपी का सामना किया, उसका कॉलर पकड़ा और उसे लगभग 400 मीटर घसीटते हुए खारदाह पुलिस स्टेशन ले गई, जबकि आसपास के लोग यह नज़ारा देखने के लिए रुक गए. बाद में उसने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

Action-Reaction Kinda Kalesh Delivery agent harasses woman in Khardah, WB turns out she’s an off-duty female cop. She grabs him by the collar & drags him to the station 💪 pic.twitter.com/HYAW8JrrE1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 15, 2026

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“हर महिला को ऐसा करना चाहिए”

इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है, जहां कई यूज़र्स ने महिला कॉन्स्टेबल की हिम्मत और तुरंत कार्रवाई की तारीफ की, जबकि अन्य लोगों ने उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग की इस घटना पर अलग राय थी.एक यूज़र ने लिखा, “क्वीन ने सिर्फ़ न्याय नहीं किया, बल्कि ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ के साथ खुद न्याय दिलाया. सम्मान.” एक अन्य यूज़र ने कहा, “बहुत बढ़िया!!! हर महिला को ऐसा करना चाहिए!”

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