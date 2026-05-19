बाप है या जल्लाद! बेटी को दी जहन्नुम से भी बदत्तर मौत; वजह जान पसीज जाएगा कलेजा

Meghna Murder Case: कर्नाटक के तुमकुरु जिले से ऑनर किलिंग का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 17 साल की एक लड़की की हत्या के आरोप में उसके ही पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आरोप है कि परिवार में बेटी की शादी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद पिता ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

यह घटना तुमकुरु जिले के शिरा तालुका स्थित निंबेमरदहल्ली गांव की बताई जा रही है. मृतक लड़की की पहचान 17 वर्षीय मेघना के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आई जानकारी ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

एक महीने पहले हुई थी लापता

पुलिस के अनुसार, मेघना 16 अप्रैल को अचानक लापता हो गई थी. उस दिन उसकी मां निर्मला मजदूरी करके शाम को घर लौटीं तो बेटी घर पर नहीं मिली. उन्होंने कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद मिला.परिवार ने पहले आसपास तलाश की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई.

शादी को लेकर घर में चल रहा था विवाद

जांच में पता चला कि पिछले कई महीनों से मेघना की शादी को लेकर परिवार में तनाव बना हुआ था. जानकारी के मुताबिक, मेघना की मां और कुछ रिश्तेदार उसकी शादी एक करीबी रिश्तेदार के बेटे से करवाना चाहते थे. बताया जा रहा है कि लड़के वालों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं और साड़ी व मंगलसूत्र तक खरीद लिया गया था.लेकिन मेघना के पिता थिम्मरायप्पा इस रिश्ते के खिलाफ थे. इसी बात को लेकर पति-पत्नी और परिवार के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे. पुलिस का कहना है कि बीते चार से पांच महीनों से घर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था.

झगड़े के अगले दिन गायब हुई लड़की

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक बड़े विवाद के अगले ही दिन मेघना अचानक गायब हो गई. इसके बाद कुछ समय बाद पिता थिम्मरायप्पा भी घर से गायब हो गया, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया.पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले. बाद में आरोपी पिता ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया.

कुएं में फेंका, पत्थरों से हमला किया

पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी ने पहले अपनी बेटी को एक कुएं में धक्का दिया. इसके बाद उस पर पत्थरों से हमला किया गया. हत्या के बाद शव को कुएं से बाहर निकालकर एक सुनसान इलाके में दफना दिया गया ताकि किसी को शक न हो.इस वारदात की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

शक से बचने के लिए खुद पहुंचा थाने

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद आरोपी खुद अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में मदद की. पुलिस का मानना है कि उसने खुद पर शक से बचने के लिए ऐसा किया.फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.