Home > क्राइम > खाने में धतूरा मिलाकर खिलाया, लाश के टुकड़ों को काटकर बाल्टी में… निर्दयता से किया पिता का कत्ल, मिली ये सजा

खाने में धतूरा मिलाकर खिलाया, लाश के टुकड़ों को काटकर बाल्टी में… निर्दयता से किया पिता का कत्ल, मिली ये सजा

हैदराबाद में एक हत्या के मामले ने लोगों को हैरान कर दिया. एक बेटे और बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी. इस मामले में कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 2:27:50 PM IST

हैदराबाद मर्डर केस
हैदराबाद मर्डर केस


Hyderabad Murder Case: साल 2019 में हैदराबाद से एक ऐसा मर्डर केस सामने आया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. रिश्ते को शर्मसार करने वाले इस मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना, वो चौंक गया. यहां दो बच्चों ने अपने ही पिता की निर्दयता से हत्या कर दी. अब हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हत्यारे बेटे और बेटी को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही मृतक की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने तीनों को हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

क्या है पूरा मामला?

यह मामला हैदराबाद के मल्काजगिरि इलाके का है. 70 वर्षीय मारुति सुतार भारतीय रेलवे में मालगाड़ी चलाते थे. स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने साल 2000 में नौकरी छोड़ दी थी और उन्हें हर महीने पेंशन मिलती थी. पुलिस जांच में पता चला कि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी उनकी पेंशन और घर पर कब्जा करना चाहते थे. इसी लालच में तीनों ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची. आरोप है कि उन्होंने मारुति सुतार के खाने में धतूरा मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गए. इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई.

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बाल्टियों में भरकर रखे लाश के टुकड़े

हत्या के बाद आरोपियों ने अपराध छिपाने की कोशिश की. उन्होंने शव के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें घर में रखी बाल्टियों में भरकर छिपा दिया. बताया गया कि वे शव को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ़ पाए, इसलिए कई दिनों तक शव के टुकड़े घर में ही पड़े रहे.

कैसे हुआ खुलासा?

18 अगस्त 2019 को घर से तेज बदबू आने लगी. पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा। वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर 21 अगस्त 2019 को मृतक की पत्नी, बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में हत्या की साजिश और शव छिपाने से जुड़े अहम सबूत मिले. मामले की लंबी सुनवाई के बाद मल्काजगिरि की अदालत ने बेटे और बेटी को फांसी की सजा सुनाई, जबकि पत्नी को उम्रकैद की सजा दी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्या, ‘अरबाज’ ने ‘कृष्णा’ को उतारा मौत के घाट, कैंची गोदकर की हत्या

Tags: Hyderabad Murder Case
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