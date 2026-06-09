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पहले पिता ने बेटे को हथौड़ा मारकर उतारा मौत के घाट, फिर खुद… दिल दहला देगा ये मामला

तेलंगाना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपने बच्चे को पहले हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली.

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 3:27:22 PM IST

पहले बेटे की हत्या की फिर मौत को लगाया गले
पहले बेटे की हत्या की फिर मौत को लगाया गले


Telangana Murder Case: तेलंगाना के नलगोंडा में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने पहले अपने बेटे की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जांच की. पुलिस को बच्चे के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले और घर से एक हथौड़ा भी मिला है.  वहीं पास में पिता की लाश भी पड़ी हुई थी. पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के अनुसार, पब्बती लिंगारेड्डी और कविता अप्पाजीपेट गांव के रहने वाले थे और नौकरी के सिलसिले में नलगोंडा शहर में रहते थे. पब्बती जूनियर लाइनमैन था. दोनों के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा 12वीं कक्षा का छात्र है और हैदराबाद में रहता है. वहीं 13 वर्षीय छोटा बेटा प्रणीत अपने माता-पिता के साथ रहता था. 

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बड़े बेटे से मिलने गई थी मां

घटना वाली सुबह कविता अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए हैदराबाद गई थी. पब्बती के पिता सत्ती रेड्डी भी किसी काम से बाहर गए हुए थे. घर में पब्बती और छोटा बेटा ही मौजूद थे. दिन में किसी बात को लेकर पब्बती लिंगारेड्डी ने अपने बेटे प्रणीत रेड्डी के सिर पर हथौड़ा मार दिया. प्रणीत की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद लिंगारेड्डी ने घर में रखी कीटनाशक दवा पी ली और खुद को खत्म कर लिया.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्या, ‘अरबाज’ ने ‘कृष्णा’ को उतारा मौत के घाट, कैंची गोदकर की हत्या

अंदर से बंद था मेन गेट

शाम को लिंगारेड्डी की पत्नी कविता हैदराबाद से वापस लौटी, तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था. उसने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की. दरवाजा न खुलने पर उन्होंने पति को कई बार फोन किया लेकिन कॉल का जवाब न मिलने के कारण वे डर गईं और उन्होंने पड़ोसियों से घर का दरवाजा तुड़वाया. घर के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक गए. घर के अंदर पिता-पुत्र का शव पड़ा हुआ था. 

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान पास में हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और आत्महत्या में इस्तेमाल की गई कीटनाशक दवा मिली. पुलिस का कहना है कि आरोपी पिता ने पहले बेटे की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. हालांकि ये कदम क्यों उठाया गया, इसका कारण अभी नहीं पता चल सका है. 

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