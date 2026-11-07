Faridabad Crime: डॉगी को पार्किंग में पोट्टी कराना पड़ा भारी! पड़ोसी ने छाती पर चला दीं 9 गोलियां; सॉफ्टवेयर कंपनी के एशिया हेड की बेरहमी से हत्या

Faridabad Crime: सिर्फ एक कुत्ते को पोट्टी करवाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि एक शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. बता दें कि ये खौफनाक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 21-C से सामने आ रहा है. दरअसल, यहां पार्किंग में कुत्ते को पॉटी करवाने को लेकर दो परिवारों के बीच अच्छा-खासा झगड़ा हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि शुक्रवार रात एक आदमी ने पहली मंज़िल पर रहने वाले एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. मरने वाले की पहचान टेक महिंद्रा के एशिया हेड परमजीत के तौर पर हुई है.

पार्किंग में करवाता था पोट्टी

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेक्टर 21-C में मकान नंबर 641 की पहली मंज़िल पर रहने वाला परमजीत गुरुवार को सिंगापुर से लौटा था. वहीं मोहित, जिसे मोनू शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, उसी मकान की तीसरी मंज़िल पर रहता है. पुलिस सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि मोनू अक्सर अपने कुत्ते को पार्किंग में पॉटी करवाता था, और परमजीत इस बात से काफी चिढ़ गया था.

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बेरहमी से उतारा मौत के घाट

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह मोनू और परमजीत के बेटे के बीच भी अच्छी-खासी बहस हुई थी, जिसके बाद मोनू ने उसे गाली दी. इसके बाद परमजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और मोनू ने भी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के मुताबिक, मोनू ने शुक्रवार रात परमजीत से अपनी कार पार्किंग से किनारे करने को कहा. जैसे ही परमजीत नीचे आया, मोनू ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाली और परमजीत पर गोली चला दी. पुलिस के मुताबिक, नौ राउंड गोलियां चलाई गईं, जो सभी परमजीत की छाती में लगीं. परमजीत को ज़िंदा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर सूरजकुंड पुलिस, क्राइम ब्रांच और एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची और जाँच शुरू की.