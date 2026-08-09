Home > क्राइम > Faridabad Crime: प्रेमी को शराब पिलाई फिर बनी कसाई! गला काटकर प्रेमिका हुई फरार; फरीदाबाद में खौफनाक कांड

Faridabad Crime: प्रेमी को शराब पिलाई फिर बनी कसाई! गला काटकर प्रेमिका हुई फरार; फरीदाबाद में खौफनाक कांड

Faridabad Murder Case: फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद में एक 33 साल की महिला को अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. प्रेमी पेशे से घर रंगने वाला था और महिला के शादी के दबाव को मानने से इनकार कर रहा था.

By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 10:32:34 AM IST

faridabad crime news
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Faridabad Murder Case: फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद में एक 33 साल की महिला को अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. प्रेमी पेशे से घर रंगने वाला था और महिला के शादी के दबाव को मानने से इनकार कर रहा था. गिरफ्तारी से एक दिन पहले, महिला के किराए के कमरे से उस व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला था. चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला? 

प्रेमी का काटा गला 

आरोपी महिला अनीता, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सतना गांव की रहने वाली है, उसको शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वो सदाकत पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन वो इसे टालता रहा. पुलिस के मुताबिक, अनीता ने 25 जुलाई को सदाकत को अपने कमरे पर बुलाया और उसे शराब पिलाई. देर रात, जब वो नशे में सो रहा था, तो उसने कथित तौर पर चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी, कमरे को बाहर से बंद किया और भाग गई.

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महिला का पहले से था पति 

पुलिस ने बताया कि अनीता और सदाकत फरीदाबाद की एक गेटेड रेजिडेंशियल सोसाइटी में काम करते थे. वो घर रंगने का काम करता था और महिला सफाईकर्मी थी. दोनों की पहले शादी हो चुकी थी, और अनीता को उसके पति ने छोड़ दिया था. दोनों पहले अनंगपुर गांव में एक ही कमरा शेयर करते थे, लेकिन उनके रिश्ते के बारे में पता चलने पर मकान मालिक ने अनीता से कमरा खाली करने को कहा. करीब 15 दिन पहले उसने अनंगपुर गांव के डोमका मोहल्ले में दूसरा कमरा किराए पर लिया, जहां सदाकत अक्सर उससे मिलने आता था.

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भाई को हुआ शक 

शिकायत में सदाकत के भाई नज़ाकत अली ने कहा कि उन्हें शक है कि हत्या के पीछे अनीता का हाथ है. उन्होंने आरोप लगाया कि 23 जुलाई को सदाकत अलीगढ़ जाने की बात कहकर घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा, और बाद में उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. जब नज़ाकत ने अनीता से संपर्क किया, तो उसने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया कि सदाकत उससे मिलने आया था. पुलिस ने बताया कि उन्हें गुरुवार को डोमका मोहल्ले के एक घर में शव पड़े होने की सूचना मिली. जब एक टीम मौके पर पहुंची, तो उन्हें सदाकत का शव मिला, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रामपुर शाहपुर का रहने वाला था.

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Tags: crime newsfaridabad murder casefaridabad news
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