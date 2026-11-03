Home > क्राइम > होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड संग की ऐसी दरिंदगी, आधी रात बिस्तर पर मिली लाश; हालत देख डर गया कर्मचारी

होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड संग की ऐसी दरिंदगी, आधी रात बिस्तर पर मिली लाश; हालत देख डर गया कर्मचारी

Faridabad Hotel Murder Case: बल्लभगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल में एक महिला की लाश मिली. दरअसल, बल्लभगढ़ में मथुरा रोड पर एक होटल के कमरे में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली और मौके से फरार हो गया.

By: Heena Khan | Last Updated: November 3, 2026 8:26:16 AM IST

hotel murder case
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Faridabad Hotel Murder Case: बल्लभगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल में एक महिला की लाश मिली. दरअसल, बल्लभगढ़ में मथुरा रोड पर एक होटल के कमरे में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली और मौके से फरार हो गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवक ने महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला और युवक शनिवार सुबह होटल पहुंचे थे और खुद को एक दूसरे की पति-पत्नी बताया. अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा होटल में क्या हुआ जिसके बाद लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली ली. 

उस कमरे में क्या हुआ? 

जानकारी के मुताबिक, जब काफी देर तक कोई कमरे से बाहर नहीं आया तो देर रात होटल का एक कर्मचारी कमरे में पहुंचा और पाया कि महिला बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, जबकि उसके साथ आया आदमी वहाँ मौजूद नहीं है. बता दें कि मृतक महिला की पहचान बिहार के मुंगेर जिले के टेटिया गांव की रहने वाली 35 साल की चांदनी के रूप में हुई है. होटल के रिकॉर्ड में उसके साथ आए युवक का नाम शेखर लिखा है. होटल कर्मचारियों के मुताबिक, दोनों सुबह करीब 10 बजे पहुंचे और दिन भर कमरे में ही रहे. दोपहर में वो बाहर से खाना लाए थे.

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लड़के की तलाश में पुलिस 

वहीं जब कर्मचारी के कमरे में पहुँचने के बाद महिला नहीं उठी तो उसने मैनेजर और दूसरे स्टाफ को इस बात की जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस महिला को सिविल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं महिला के गर्दन पर निशान मिले, सिटी पुलिस स्टेशन इंचार्ज उमेश कुमार के मुताबिक, महिला की गर्दन पर निशान मिले हैं. फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं. बिहार में मृतक के रिश्तेदारों को बता दिया गया है. पुलिस ने फिलहाल होटल मालिक की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

शादीशुदा थी महिला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला पलवल के गदपुरी में किराए पर अकेली रहती थी और मेहनत-मजदूरी करती थी. उसका पति बेंगलुरु में काम करता है और बच्चे गांव में रहते हैं. शेखर भी मूल रूप से बिहार के मुंगेर का रहने वाला है. उसका लोकल घर कहां है, यह पता नहीं है. पुलिस शेखर को ढूंढ रही है. मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.

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Tags: crime newsfaridabad newshome-hero-pos-6
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