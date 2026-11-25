OYO Crime: हरियाणा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, सराय थाना इलाके के एक OYO होटल में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) की 19 साल की स्टूडेंट की लाश मिली. जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टूडेंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल पहुंची थी. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास से एक सुसाइड नोट और ज़हर का खाली पैकेट मिला. जिसके बाद पुलिस ने मृतका की पहचान गांधी कॉलोनी के कुरैशीपुर की रहने वाली अर्चना के तौर पर की है.

बिलख-बिलखकर रोया पिता

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, अर्चना सोमवार सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन बाद में लापता हो गई. वहीं फिर अगले दिन होटल में उसकी लाश मिलने की खबर आई. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीके हॉस्पिटल भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, होटल में जांच में पता चला कि अर्चना अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब फरार है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि लड़की का पिता जब होटल पहुंचा और अपनी बेटी की लाश देखी तो फूट-फूटकर रोने लगे.

A 19-year-old girl was found dead in OYO hotel in Sector 37, Faridabad. Her father is inconsolable with grief. She had left home saying she was going to college. @grok confirm this…. https://t.co/AUsHiOBiY3 — Gaurav Tomar (@talkwithgt) November 24, 2026

मुंह और नाक से निकल रहा था खून

जानकारी के मुताबिक, लड़की की लाश होटल के कमरे से काफी बुरी हालत में मिली. बताया जा रहा है कि लड़की के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था. पुलिस को लाश के पास से चूहे मारने की दवा और एक सुसाइड नोट मिला. जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, वे सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग की भी जांच कर रहे हैं. लड़की की आखिरी लोकेशन की भी जांच की जा रही है.

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