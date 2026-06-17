9 साल की शादी पर भारी पड़ा प्रेम प्रसंग,नई जिंदगी बसाने की चाह में हैवान बना पति ; विधवा प्रेमिका के लिए पत्नी की कर दी हत्या

Extra Marital Affair: कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों और भरोसे दोनों को झकझोर कर रख दिया. आरोप है कि एक पति ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए बेहद खौफनाक साजिश रची. उसने पहले पत्नी को मंदिर में दर्शन कराने के लिए साथ ले गया, फिर लौटते समय प्रसाद बताकर जहरीला जूस पिला दिया.

जब पत्नी बेहोश हो गई तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और पूरे मामले को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद आरोपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया.

प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी संतोष पटायात का अपने गांव की एक विधवा महिला के साथ पिछले चार साल से प्रेम संबंध था. बताया जा रहा है कि पत्नी सक्कुबाई उसके इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी. प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू करने की चाह में उसने पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली.

अधिक मास का बहाना बनाकर मंदिर ले गया

जानकारी के अनुसार, संतोष ने पत्नी से कहा कि अधिक मास चल रहा है और इस दौरान देवी के दर्शन करना शुभ माना जाता है. इसके बाद वह पत्नी को बैलहोंगल तालुक के मारकुम्बी गांव स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर ले गया. सक्कुबाई को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस व्यक्ति के साथ वह दर्शन करने जा रही है, वही उसकी मौत की पटकथा लिख चुका है.

प्रसाद के नाम पर पिला दिया जहरीला जूस

मंदिर से लौटते समय संतोष ने कथित तौर पर एक सॉफ्ट ड्रिंक में चूहे मारने की दवा और चूड़ियों का पाउडर मिलाया. उसने पत्नी को इसे प्रसाद बताकर पीने के लिए दिया. कुछ ही देर में सक्कुबाई की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश हो गई. आरोप है कि इसी दौरान संतोष उसे सड़क किनारे ले गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

हत्या को हादसा साबित करने की कोशिश

वारदात के बाद आरोपी ने शव को मोटरसाइकिल पर रखा और पूरी घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की. इतना ही नहीं, उसने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर पत्नी के सड़क हादसे का दावा भी किया. पुलिस के आने तक वह घटनास्थल पर मौजूद रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं बल्कि हत्या के कारण हुई थी. रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पूछताछ में कबूल की पूरी साजिश