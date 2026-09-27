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Encounter Specialist Rajbir Singh: 50 से ज्यादा एनकाउंटर, मौत से पहले तक था खौफ का नाम; फिर कैसे गई राजबीर सिंह की जान?

Rajbir Singh Murder Case: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजबीर सिंह का नाम कभी अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय माना जाता था. पुलिस करियर में वह 50 से ज्यादा एनकाउंटर से जुड़े रहे. लेकिन 24 मार्च 2008 को गुरुग्राम में हुई एक गोलीकांड ने सब कुछ बदल दिया था.

By: Shristi S | Published: September 27, 2026 3:51:18 PM IST

50 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले राजबीर सिंह की कैसे गई जान?
50 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले राजबीर सिंह की कैसे गई जान?


Rajbir Singh Encounter Specialist Case: दिल्ली पुलिस के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजबीर सिंह का नाम कभी अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय माना जाता था. पुलिस करियर में वह 50 से ज्यादा एनकाउंटर से जुड़े रहे. लेकिन 24 मार्च 2008 को गुरुग्राम में हुई एक गोलीकांड ने सब कुछ बदल दिया था. हैरानी की बात यह थी कि जिस शख्स की गोली से उनकी मौत हुई, वह कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर विजय भारद्वाज था, जिसे राजबीर पहले सा जानते थे. आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक पुलिस अधिकारी और उसके परिचित के बाच मुलाकात हत्या में बदल गई?

1982 में शुरू हुआ राजबीर सिंह का पुलिस करियर

राजबीर सिंह ने 1982 में दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर नौकरी शुरू की थी. अपनी तेज कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ अभियानों के चलते वह धीरे-धीरे पुलिस विभाग में चर्चित होते गए. करीब 13 साल के भीतर वह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP के पद तक पहुंच गए. उनका नाम दिल्ली में आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ कई अभियानों से जुड़ा. 2002 में अंसल प्लाटा एनकाउंटर के बाद वह देशभर में सुर्खियों में आए. हालांकि, उनके कुछ एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठते रहे और उनके काम करने के तरीके पर बहस होती रही. 

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2007 में बदली राजबीर की जिम्मेदारी

साल 2007 में एक जमीन सौदे से जुड़े मामले और फोन रिकॉर्ड सामने आने के बाद राजबीर सिंह को क्राइम ब्रांच से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी गई थी. बाद में विजिलेंस जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली. नवंबर 2007 में उन्होंने दोबारा स्पेशल ऑपरेशन स्क्वॉड की कमान संभाली. लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया.

जब गुरुग्राम में राजबीर और विजय भारद्वाज की हुई मुलाकात

24 मार्च 2008 की रात राजबीर सिंह गुरुग्राम के सुखराली इलाके में प्रॉपर्टी डीलर विडय भारद्वाज के ऑफिस पहुंचे. दोनों के बीच पहले से कारोबारी संबंध थे और राजबी ने प्रॉपर्टी के कारोबार में पैसा लगाया था. जांच में सामने आया कि दोनों के बीच करीब 50 से 60 लाख रुपये के लेनदेने को लेकर विवाद था. मुलाकात के दौरान बातचीत बिगड़ गई और मामला गोली चलने तक पुहंच गया. 

पुलिस जांच के मुताबिक, विजय भारद्वाज ने राजबीर सिंह पर गोली चला दी. गोली लगने से राजबीर की मौत हो गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की और दावा किया कि वह राजबीर के पैसे वापस नहीं कर पा रहा था और उसे अपनी जान का डर था. हालांकि, मामले की जांच में हत्या के पीछे पैसों के विवाद समेत कई पहलुओं को खंगाला गया. 

हथियार को लेकर भी उठा सवाल

केस में सबसे खास सवालों में से एक हत्या में इस्तेमाल हथियार को लेकर था. जांच में पुलिस की कड़ी राजबीर सिंह तक भी पहुंची. बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI कने मामले की जांच संभाली. CBI ने गवाहों और फॉरेंसिक सबूतों की जांच के बाद विजय भारद्वाज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने हत्या से जुड़े सबूत और गवाह पेश किए.

हत्या के 7 साल बाद आया अदालत का फैसला

करीब सात साल तक चले मुकदमे के बाद अक्टूबर 2015 में पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने विजय भारद्वाज को राजबीर सिंह की हत्या का दोषी माना. 23 अक्टूबर 2015 को दोषी करार दिए जाने के बाद 29 अक्टूबर 2015 को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहज भी सजा दी गई. हालांकि, साल 2020 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विजय भारद्वाज की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी थी.

Tags: crimedelhi crimeMurder
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