एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी
Home > क्राइम > एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी

एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी

एक एकतरफा प्यार में कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं, कि वो ये भुल जाते हैं कि वो खुद के साथ-साथ दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहे हैं. एक ऐसा ही ताजा मामला राजस्थान के चूरू में देखने को मिला, जहां सनकी आशिक ने छात्रा पर 9 बार हमला कर दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 21, 2025 2:27:19 PM IST

One Sided Love Story
One Sided Love Story

One Sided Love Story: राजस्थान के चूरू से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने कॉलेज जा रही एक छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इतना ही नहीं आरोपी ने छात्र पर चाकू से 9 बार लगातार वार किया. जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गई. 

कब और कैसे हुई घटना

यह घटना राजस्थान के चूरू के तारानगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के सामने शनिवार सुबह की है. जहां, 19 साल की छात्रा जब कॉलेज जा रही थी, तब विकास नाम के एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, आरोपी कॉलेज के सामने पंचायत भवन की दीवार के पास छिपकर छात्रा का कई घंटों से इंतजार कर रहा था. जैसे ही छात्रा गुजरी उसने मौके का फायदा उठाकर पहले उसे नीचे गिरा दिया और फिर चाकू से वार करना शुरू कर दिया. 

बाल-बाल बची छात्र की जान 

युवक के इस हमले के बाद से छात्रा की गर्दन सिर, हाथ और पीठ पर गहरे घाव आए हैं. अगर समय रहते हुए आस-पास के लोग नहीं पहुंचते तो शायद छात्रा की जान भी जा सकती थी. लोगों ने हमला होते देख तुरंत छात्रा को वहां से निकाला. इतनी ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में हमलावकर लोगों ने पकड़कर तुरंत पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी. 

तारानगर के एसएचओ ने दी पूरी जानकारी 

तारानगर के एसएचओ (SHO) गौरव खिड़िया ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह छात्रा से नाराज़ था, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले उससे बात करना बंद कर दिया था, साथ ही उसने आगे कहा कि उसे शक था कि, छात्रा किसी और लड़के के संपर्क में थी. इस बात से नाराज हो कर उसने छात्र पर एक के बाद एक हमला कर दिया. 

सवाई मानसिंह अस्पताल में छात्रा भर्ती 

घायल छात्रा को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे चूरू ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, छात्रा पर 9 बार चाकू से वार किया गया था, जिससे उसे कई गंभीर चोटें आईं हैं. उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए, उसे चूरू से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

Tags: Attack on studentChurucrime newsOne Side love storyRajasthan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी
एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी
एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी
एकतरफा प्यार और सिरफिरे आशिक का पागलपन, चौंका देगी ये कहानी