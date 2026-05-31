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DRDA Office: एकतरफा प्यार की सनक! ऑफिस में महिला सहकर्मी पर रखता था नजर, टॉयलेट में कैमरा लगा देखता था लाइव फुटेज

Jagatsinghpur DRDA Office Case: जगतसिंहपुर के जिला परिषद कार्यालय (DRDA) में महिलाओं के रेस्ट रूम के अंदर कथित तौर पर एक छिपा हुआ कैमरा लगाने के मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

By: Shristi S | Published: May 31, 2026 5:49:20 PM IST

DRDA ऑफिस में महिला सहकर्मी से एकतरफा प्यार में आरोपी ने टॉयलेट में लगाया था कैमरा
DRDA ऑफिस में महिला सहकर्मी से एकतरफा प्यार में आरोपी ने टॉयलेट में लगाया था कैमरा


Odisha Spy Camera Case: ओडिशा के जगतसिंहपुर के जिला परिषद कार्यालय (DRDA) में महिलाओं के रेस्ट रूम के अंदर कथित तौर पर एक छिपा हुआ कैमरा लगाने के मामले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार कर्मचारी ने एक महिला सहकर्मी के प्रति एकतरफा प्यार के कारण यह कदम उठाया था.

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इंटरनेट के जरिए ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी जुटाई

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने इंटरनेट के जरिए ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी जुटाई और उसके बाद ऑनलाइन एक जासूसी कैमरा खरीदा. आरोप है कि उसने कार्यालय परिसर के अंदर महिलाओं के रेस्ट रूम में कैमरा लगाया और अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके दूर से ही उस पर नजर रखी.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज को अपने मोबाइल फोन पर देखा. जांच में यह भी पता चला कि वह नियमित रूप से कैमरे को रिचार्ज करने के लिए निकालता था और फिर उसे उसी जगह पर दोबारा लगा देता था.

कैमरा गिरने के बाद राज़ खुला

यह मामला तब सामने आया जब एक महिला कर्मचारी ने रेस्ट रूम के अंदर एक संदिग्ध उपकरण पड़ा हुआ देखा. इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई.

कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने इस घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए कैमरे के साथ-साथ एक मोबाइल फोन, एक पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल उपकरण ज़ब्त कर लिए हैं. इन सभी सामग्रियों की वर्तमान में फोरेंसिक जांच की जा रही है.

पूछताछ के दौरान कबूलनामे का दावा

जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां दीं. हालांकि, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि डिजिटल और तकनीकी सबूतों के आधार पर की जा रही है.

इस घटना के बाद, जिला प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: DRDAhidden cameraodisha
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