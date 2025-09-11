Home > क्राइम > कनाडा में एक डॉक्टर अस्पताल में करता था ‘गंदी बात’, मरीजों ने रो-रोकर बताया अपना दर्द

कनाडा में एक डॉक्टर अस्पताल में करता था ‘गंदी बात’, मरीजों ने रो-रोकर बताया अपना दर्द

कनाडा में भारतीय मूल के डॉक्टर को मरीजो के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी पाया गया. पैनल के फैसले में बताया है कि खुलबे के एक मरीज के साथ सेक्स संबंध थे और अन्य मरीज़ों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध थे.

September 11, 2025

कनाडा में भारतीय मूल की डॉक्टर सुमन खुलबे का यौन शोषण के आरोप में मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. उन पर एक पुरुष मरीज के साथ यौन शोषण और दो अन्य मरीजों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप प्राप्त हुए हैं. आपको नेशनल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि खुलबे ने इन मरीजों के प्रति प्रेम व्यक्त किया और उनके साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध स्थापित किए. जो चिकित्सा नैतिकता के खिलाफ माने गए.

पैनल का फैसला क्या है?

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स ऑफ ओंटारियो की समीक्षा समिति ने खुलबे के व्यवहार की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपने मरीजों को केवल मरीज के रूप में नहीं देखा. पैनल ने बताया, “वह उन्हें अपना दोस्त, सामाजिक जीवन का हिस्सा, खेल गतिविधियों में सहयोगी और बिजनेस पार्टनर मानती थीं.” समिति ने यह भी कहा कि संस्था की नीति डॉक्टर और मरीज के बीच यौन संपर्क के प्रति शून्य सहनशीलता की है, भले ही वह सहमति से हो. पैनल के फैसले में कहा गया कि खुलबे का एक मरीज के साथ सेक्स संबंध था और अन्य मरीजों के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध थे. इसके अलावा, उन्होंने दो मरीजों के साथ व्यावसायिक साझेदारी भी की थी. खुलबे ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की इच्छा जताई है.

जिम ट्रेनर ने लगाया गंभीर आरोप

खुलबे ने 2001 में एक फैमिली चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया और कनाडा में एक घर खरीदा, जिसे उन्होंने अपने निजी क्लिनिक में बदल दिया. 2015 में वह एक स्थानीय जिम में शामिल हो गईं. जहां बाद में एक जिम ट्रेनर शिकायतकर्ता बन गया. ट्रेनर ने बताया कि उसने शुरुआत में खुलबे से विटामिन थेरेपी ली थी, जो बाद में मांसपेशियों की रिकवरी के लिए फिजिकल थेरेपी में बदल गई। कोर्ट दस्तावेज़ों के मुताबिक, ट्रेनर ने आरोप लगाया कि खुल्बे ने “उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखकर उसे सांस लेने के व्यायाम करवाए.” ट्रेनर ने यह भी दावा किया कि यौन क्रियाओं में मुख मैथुन, चुंबन और शारीरिक उत्तेजना शामिल थी, और ये घटनाएं उस समय हुईं जब वह प्रोकेन के प्रभाव में था.

Navratri 2025: नवरात्रि पर क्या है गरबा और डांडिया का क्या है महत्व?

खुलबे का करियर और विवाद

2018 में, खुलबे ने फैमिली प्रैक्टिस छोड़ दी और एक कार्यकारी क्लिनिक शुरू किया जो मरीजों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था. उन्होंने और ट्रेनर ने एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बिजनेस शुरू करने पर भी चर्चा की थी. अन्य मरीजों ने दावा किया कि खुलबे ने उन्हें प्रोकेन दिया और उनसे प्रेम व्यक्त किया. खुलबे ने इस मामले को जासूसी और ब्लैकमेल करने की चाल बताया. उन्होंने कहा कि जिम ट्रेनर के साथ उनका करीबी रिश्ता थे और उनके बयानों को “मामले में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया.” खुलबे इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं.

