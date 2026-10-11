Maharashtra: धुले में तापी नदी में मिले पति-पत्नी के शव, पैरों में जंजीर और ताला बंधा होने से मचा हड़कंप, दोनों ने की थी लव मैरिज

Maharashtra News: महाराष्ट्र के धुले जिले में तापी नदी में एक दंपती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों के पैरों में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और उस पर ताला लगा हुआ था. देर रात मृतकों की पहचान हो गई. इस रहस्यमयी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मृतकों की पहचान श्याम हरी पाटील (28) और सपना पाटील (20) के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से अमलनेर तालुका के रहने वाले थे और वर्तमान में एरंडोल तालुका के उत्राण में रह रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था.

घटना की सूचना मिलते ही नरडाणा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को तापी नदी से बाहर निकलवाया. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस पंचनामे के दौरान दोनों के पैरों को लोहे की जंजीर से एक-दूसरे के साथ बांधे जाने और उसमें ताला लगा होने की बात सामने आई.

पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही जांच

दंपती की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उनके पैरों में जंजीर बांधकर ताला लगाने के पीछे क्या वजह थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है.

सावलदे तापी पुल पर सुरक्षा के उपाय करने की मांग

इस घटना के बाद सावलदे तापी पुल पर बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए नागरिकों ने तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा के लिहाज से यहां तुरंत ऊंची जालियां (लोहे की फेंसिंग) लगाई जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं.

हालांकि, दंपती की मौत को आत्महत्या मानने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.