कट्टे से ढकी लाश, फिर सिर के किए टुकड़ें…पिता अस्पताल में भर्ती, दूसरी तरफ बेटे का खौफनाक कत्ल

Dholpur College Student Murder Case: राजस्थान के धौलपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के बाड़ी सदर थाना इलाके के एक छोटे से गांव पंजाबीपुरा के पीछे निधारा जंगलों में एक कॉलेज छात्र का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला. मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे. साथ ही पत्थरों का सिर पर कुचला गया था. साथ ही घटनास्थल से धारदार हथियार के निशार मिले हैं.

झाड़ियों में मिला शव

ग्रमीणों ने तुरंत मृतक की पहचान कर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी. मृतक की निर्मम हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. गांववालों ने शव को बाड़ी-बसेड़ी रोड़ पर जाम लगा दिया. साथ ही जिला कलक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. मामला बढ़ता देख ASP श्रवण कुमार, डीएसपी महेंद्र कुमार मीणा और सदर थाना प्रभारी मोहरसिंह मीणा मौके पर पहुंचे. सभी ने मिलकर ग्रामीणों को समझाया लेकिन फिर भी वह मार्ग से नहीं हटे.

पिता अस्पताल में थे भर्ती

जानकारी के मुताबिक, 16 साल के मनोज कुमार मीणा का बेटा मुन्ना लाल मीणा कंचनपुर राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में बीए के First Year में पढ़ रहा था. उसके पिता का कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था. उनका इलाज धौलपुर में डॉ. मनोज त्यागी के अस्पताल में किया जा रहा है. ऐसे में मृतक की मां अस्पताल में थी. घर पर एक छोटी बहन और भाई मौजूद था. मनोज रविवार, 20 जुलाई की दोपहर को अपने भैंस को चारा चराने के लिए पंजाबी पुरा गांव के पीछे निधारा गांव के जंगल में ले गया था. जब देर शाम को मनोज घर पर नहीं लौटा, तो भाई-बहन परेशान होने लगे. दोनों ने गांववालों और परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी.

ये भी पढ़ें: Crime News: IPS ट्रेनी का बनाया प्राइवेट वीडियो और की मारपीट, इस टॉर्चर से भी मन नहीं भरा तो पति को भेज दिया वीडियो, उसके…

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों के सात परिजनों ने मिलकर मनोज की तलाश की, तो उसका शव झाड़ियों में कट्टे से ढका हुआ पाया. ग्रामीणों ने शव पर से प्लास्टिक हटा कर देखा, तो मनोज के शरीर पर चोट के निशान थे और सिर पर कुचला हुआ था. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी और फिर शव को लेकर सड़क पर जाम लगा लिया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए. ग्रामीणों को समझाने की कोशिश जारी है, लेकिन वे अपनी मांगों को लेकर अभी भी प्रदर्शन पर डटे हैं.

ये भी पढ़ें: मैं कूदने जा रहा हूं…न्यू यमुना ब्रिज पर छलांग लगाने से पहले पत्नी से करता रहा फोन पर बात, पीछे-पीछे पहुंची महिला ने भी…